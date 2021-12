New Articles

Det var ikkje overraskande at honndølene var meir negative enn folk i gamle Volda kommune vedk. kva kommunen styrer med. Eg trur at det har kommunen seg sjøl å takke for. Det har mykje med forslaga hausten 2020 om nedlegging av kjøkkenet ved Hornindal omsorgsenter og forslaget om nedlegging av omsorgssenteret som institusjon. Med desse forslaga viste kommunen psykologi som står til stryk. Ikkje for den etaten som trakk det fram, men for vedtaket/duskusjonen i kommunestyret. Og dette 9 til 10 månader etter samanslåinga mellom Hornindal og gamle Volda.