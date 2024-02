– Deltakarane er utruleg gode og det er kjekt å sjå nivået på alle, både små og store. Det spår godt for framtida for UKM og så håpar vi at endå fleire vil vere med til neste år, seier fagpanelet og juryen som i år bestod av Gudrun Bergset, Peder Skåden og Kristian Haugen.

Dei som får representere Stryn under UKM sin fylkesfestival i Førde er:

Totally fine – Dans med Helena Sande Rake, Benedikte Brekke Mannset, Niva Lunde Hallor og Sunniva Kupen

Klara Bergem Bø – Med songen "Fordi eg elskar deg"

Natasha Piwko – Med teikninga "Dei magiske steinane"

Konferansierane Benedikte Brekke Mannset og Niva Lunde Hallor

Sjå utdrag frå alle deltakarane her: