Frå hausten av må elevar som vil ta dans- og drama opplæring i Vestland fylkeskommune, reise til Bergen. Det blir konsekvensen dersom fylkesdirektøren for opplæring får politikarane med på å ikkje vidareføre dagens tilbod ved Firda vidaregåande skule på Sandane. Vi som har skrive under dette oppropet, vil på det sterkaste ta avstand frå ei dramatisk nedbygging av kulturfaga i distrikts-Vestland.

Vi treng dagens tilbod på Firda vgs for å rekruttere nye talent til kultursektoren og gje dagens unge eit kreativt opplæringstilbod. Utdanningsprogrammet i musikk, dans og drama på Sandane har vore ei stor inspirasjonskjelde for kulturlivet i Sogn og Fjordane. Det faglege nivået har vore høgt, elevane har utfolda seg i store oppsettingar på skulen og i samarbeidsprosjekt med til dømes Opera Nordfjord, Teater Vestland, Teaterfestivalen i Fjaler og mange andre viktige kulturaktørar i fylket. Vi ser også at mange av elevane frå Firda gjer karriere i det profesjonelle kulturlivet både i eige fylke og på riksscener rundt i landet. Å ta vekk dans- og dramatilbodet på Firda slik fylkesdirektøren no gjer framlegg om, kjennest som eit knyttneveslag både mot kulturlivet og skaparkrafta i fylket vårt.

Vi er klar over at søkartalet til dans- og drama opplæringa på Firda vgs er relativt låg det komande skuleåret. Vi vil likevel be om at tilbodet vert starta. Tilbodet på Firda er det einaste dans/drama tilbodet i distriktsdelen av Vestland. Vi veit at tilboda i Bergen er fylt opp med andre ungdommar.

Dersom ein skal kunne ha breidde i opplæringstilbodet, og oppretthalde eit sterkt kompetansemiljø, må ein tole at det nokre år er noko lavare elevtal i enkelte grupper.

Det vil vere eit stort tap for kulturarbeidet i regionen vår om dans/drama tilbodet ved Firda vgs ikkje kjem i gang komande skuleår. Vi vil på det sterkaste tilrå at tilbodet kjem med i det endelege oppsettet slik at dei unge kan få oppfylt draumen sin om å stå på scena og skape rike kulturopplevingar for folk flest i bygd og by.

Nikolai Storevik, dagleg leiar Sogn og Fjordane Folkemusikklag

Elisabeth Bustos, dagleg leiar Dans uten grenser

Liv Basberg, leiar Bergen Dansesenter - kompetansesenter for dans i Vestland

Torkil Sandsund, Teaterfestivalen i Fjaler

Kristin Geiring, rådgjevar Kulturskulerådet

