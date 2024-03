Ta vekk YSK-tilbudet ved Måløy vgs. Måløy vgs. er en av få skoler i Vestland som har dette tilbudet som gir både fagbrev og studiekompetanse. YSK-tilbudet er et meget populært tilbud med god søknad og oppfylling. Dette er meget viktige linjer for næringslivet som gir unik kompetanse, og disse elevene er svært ettertraktet som lærlinger. Næringslivet skriker etter fagarbeidere med denne type kompetanse. YSK-tilbudet, og spesielt innen marine og maritime fag, skulle vært utvidet med flere elevplasser. Det er også veldig rart at utvalget foreslår å ta vekk YSK-tilbudet innenfor naturbruk og akvakultur, da disse linjene er blitt satset på at Vestland fylke de siste årene med nytt Opplæringsfartøy og planer om ny Akvahall. YSK-utdanningen er et viktig tilbud som vil gi industrien vår viktig kompetanse for framtida. Vi må koble videregående utdanning enda tettere med industri. Eks. Norge trenger mer kompetanse innen realfag og tekniske fag (elektrifisering og norsk maritim industri). Undersøkelser viser at 90 prosent av elevene som tar denne utdanningen tar høyere utdanning. Det er også flere jenter som velger YSK utdanningen enn på ordinære yrkesfaglige studieretninger.