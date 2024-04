I over snart ti år har politikerne i Stryn unnlatt å ta en troverdig og langsiktig avgjørelse om barnehage-situasjonen i Vikane. I stedet har de latt det som i utgangspunktet var ment som en midlertidig løsning i et hundre år gammelt skolebygg vedvare. Dette har nå resultert i uheldige forhold for både ansatte og barn, og skapt og forlenget unødvendige stridigheter mellom Innvik og Utvik. Det er på høy tid å advare mot konsekvensene av å fortsette denne politiske kortsiktigheten.

I det siste har ansatte kommet med flere innspill om problemene i barnehagen. Det politiske fokuset har i stor grad vært på en «strid mellom bygdene», heller enn på de reelle utfordringene i barnehagen.

Til tross for bekymringsmeldinger og brev til politikerne, har det vært liten respons fra det politiske flertallets side. Det siste brevet fra pedagogene i barnehagen, gjennom Utdanningsforbundets klubb i Vikane barnehage, er dramatisk og understreker alvoret i situasjonen. De påpeker blant annet høyt sykefravær blant personalet, manglende universell utforming og sikkerhetsrisikoer på grunn av den trafikkerte veien barnehagen ligger langs. «Vi uroar oss for personalet og barna si helse og trivsel» skriver de, og ber om at det bygges en ny barnehage. De stiller spørsmål ved vedtak om å oppgradere barnehagen når man samtidig ikke er villig til å utgreie kostnad ved å tenke langsiktig og nytt.

Administrasjonen har inntil videre gjennomført «brannslukkende» tiltak for å holde dagens barnehage i forskriftsmessig stand. Dette adresserer ikke bekymringene og advarslene til de ansatte som trenger et nytt barnehagebygg. Når saken løftes til politisk nivå, unnlater politikerne å svare barne- hagelærerne, og peker i stedet på en konflikt over lokasjonen til Vikane sin barnehage.

Et slikt «konflikt-perspektiv» er uheldig og det brukes som en unnskyldning for hvorfor man ikke vil tenke fornuftig rundt planlegging av ny barnehage. Jeg ber politikerne tenke over faren ved å ignorere et faglig begrunnet ønske fra barnehagelærere, når mangel på barnehagelærere er et nasjonalt fenomen. Brevet fra pedagogene bør kanskje leses en gang til! (Brevet ligger i kommunens postliste datert 18.03.2024)

Det som er spesielt foruroligende, er nivået på et innlegg som nylig ble skrevet i Fjordingen av SPs gruppeleder. Ikke bare står punktene i brevet fra de ansatte uten svar, men hun kommer med en ubegrunnet påstand om at enkelte «ressurssterke» engasjerer seg for ny barnehage fordi de vil ha kortere reisevei.

Dette er en grov mistenkeliggjøring som ser vekk fra de reelle bekymringene til ansatte og foreldre. Videre er påstanden hennes om at saken er «ferdig diskutert fra politisk side» en form for maktspråk som ikke fungerer som noe annet enn provokasjon. Etter snart ti år mangler det fortsatt en troverdig og langsiktig plan, saken er ikke «ferdig».

Jeg vil takke Anders Hamre Sveen i Rødt for å klare å se stort på situasjonen. Han jobber selv i barnehage, og etter synfaring med utvalg for oppvekst, sa han i kommunestyret at: «Når det gjelder barnehage, så tror jeg ikke det er noen andre som er dårligere stilt». Han tok de ansattes ønske om ny barnehage på alvor, og ba derfor om at kommunen i det minste greier ut en alternativ løsning. Forslaget er fornuftig, og det koster tilnærmet ingenting. Forslaget var nært ved å få flertall i utvalg for oppvekst, selv om det ble nedstemt i kommunestyret. Jeg håper det oppnår flertall når en mer omfattende strukturdebatt er på bordet.

En slik strukturdebatt ønsker jeg velkommen. Men en langsiktig plan for Vikane Barnehage er allerede på overtid. En god struktur bygges på faglig solide løsninger, og er bærekraftig både økonomisk og samfunnsmessig. Et slikt fokus på helheten, uten hensyn til særinteresser, gir gode og stabile resultater.

Unnlater man derimot å tenke helhetlig, forsterkes konfliktene, de ansatte føler seg oversett og problemene blir flere. Mye kan gå galt, og dere politikere vil kunne stå ansvarlige for svært uheldige utfall. Nå er det opp til det politiske flertallet å utforme en sikker og bærekraftig ordning for framtiden. Og om det betyr at noen får en litt lengre eller litt kortere reisevei til barnehagen, så er det ikke det som skal engasjere i denne saken.

Jan Eirik Heggdal

far til snart tre barnehagebarn