Vi gikk på fellesbussen med småbrukarlaget på Skei. Fulle av forventinger og stort mot. Gleda var stor da vi fikk vite at elever Voss landbrukskule ville vere med å vår eminente turleder Rolf Olav Gjørven orda så vi fikk oppgradert bussen til dobbel størrelse før vi drog fra Skei.

På Håbakken fekk vi servering av pølser og orientering om Sogn Frukt og Grønt. Her gikk elever fra Voss og Sogn jord og hagebrukskule på. Nå var vi blitt 25 stk i bondebussen.

Videre oppover Lærdalsdalen fikk vi lokal guiding av de lokale produksjonene og vekstskiftene mellom frukt og grønt og gras produksjon for å maksimere avlingene.

På Hemsedalsfjellet fekk vi innføring i villreinforvaltning og bruk av reisgjerde, alt i regi av Kari Sigrun Lysne, styremedlem Vestland Bondelag.

Vel framme i Oslo var det appeller og god stemning.

Kamprop som «ærlige tal», «ingen bønder ingen mat» var flittig brukt. Og det var helt magisk da vi såg stortingsrepresentantene i vinduene å bøndene ropte/brølte sine krav. Vi er sikker på at synet må ha påvirket dem i vinduene! Vi fikk høre at lyden av oss bar godt inn inn i stortingssalen, og det gav jo sjølvsagt ekstra volum og motivasjon.

Bønder aksjonerte utanfor Stortinget i høve den munnlege høyringa. Foto: Rolf Olav Gjørven

Fleire vart vi då Anders Magne Bergset, Ivar Børge Seljeset og Pål Ruben Tomasgard slutta seg til mengda.

Teltene ble slått opp og til lokallagsleiararen i Gloppen sin store skrekk hadde ho pakka ned en gapahuk i stedet for 3- mannsteltet ho hadde foreskrevet lokallagsleiaren fra Nordsida. Heldigvis ble dei redda av lokallagsleiaren frå Oppstryn som så hederlig tilbød seg å bytte.

Natta ble kaldt og lang, men det var det verdt. Vi hadde ikke reist for å sove godt!

Mange folk holdt appell, vi kan nemne: Jon Almås, Nora Sandberg, Bjørn Gimming, Tor Jacob Solberg, nesten alle opprinnelige bondeopprørarane, Rasmus Hansson (MDG) og Per Olaf Lundteigen (Sp). Dei to sistnemnde kjempa aktivt inne på tinget for bonden.

Silje Skarstein holdt apell begge dagene. Vi er så stolte av å ha ei så framifrå og engasjerende bonde på laget!

Men det gjekk ikkje heilt vår vei denne gangen, kun eit av krava vart delvis innfridd og stemninga var ganske stille og trist etter avstemminga. Tor Jacob Solberg tok nesten til tårene og sa med tydelig prega stemme at vi avsluttar her, kva som skjer vidare veit ingen.

Så stemninga på bussen heim var litt trykka, men heldigvis våkna vi etter kvart og fikk reflektert litt, og før vi var komt på fjellet var stemninga tatt seg opp og vi landa på konklusjonen, som dei trauste bøndene vi er: Det kunne alltids vore verre. Alle var enige om at vi reiser til Oslo neste gang det skal protesterast! Og då håpar vi mange, mange fleire bønder og matetarar vert med oss! For ingenting er som å møte masse bønder i by’n, til og med når det går litt skeis.

Silje Å. Skarstein, Olden Bondelag

Marianne Roset, Nordsida Bondelag

Eirin Ryssdal, Gloppen Bondelag

Daniel Stokke, Breim Bondelag

Rolf Olav Gjørven, Oppstryn Bondelag

Eva Vigerust, Gloppen Bonde og Småbrukarlag