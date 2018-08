- E-posten er svindel!

Nyhende

Kathe Sunde vakna onsdag til ein straum av meldingar om at ho tilsynelatande sende ut e-postar der ho bad om pengehjelp.

« Jeg gjorde en tur til Odessa, Ukraina og min bag ble stjålet med mitt internasjonale pass og kredittkortet mitt inne. Ambassaden er villig til å hjelpe meg med å ta et fly uten passet mitt, jeg trenger bare å betale for billett- og hotellregningene. Til min forferdelse, kan jeg ikke få tilgang til pengene mine uten kredittkortet mitt og kontakte banken min, men de trenger mer tid til å gi meg et nytt kort. I denne uheldig situasjonen tenkte jeg på et lån som jeg kan betale tilbake så snart jeg kommer tilbake. Jeg trenger virkelig å bli med på neste flytur. Jeg trenger 24,680 nkr. Jeg kan sende deg mine detaljer om hvordan du kan overføre penger til meg», stod det i mailen.

– E-posten min har blitt hacka! Det er sjølvsagt ikkje eg som har sendt ut «lånesøknadar», seier Kathe Sunde.

Ho har no bytta passord på e-postkontoen og håpar det ordnar saka.

– Det var skikkeleg irriterande å oppleve, seier ho til Fjordingen.