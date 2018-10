- Kommunen følgjer flaumsituasjonen tett

Nyhende

– Stryn kommune følgjer flaumsituasjonen i Strynevassdraget tett. Samstundes er det ingen grunn til panikk, påpeikar ordførar Sven Flo.

Etter høge temperaturar kombinert med store nedbørsmengder i mellom anna indre Nordfjord den siste tida er kommunen på tå hev.

Søndag var folk frå kommunen på synfaring langs Strynevassdraget.

– Vi har hatt synfaring frå Storesunde og nedover, og vi har snakka med folk som kan vere utsette for flaum, seier ordførar Sven Flo.

– Vatnet har gått over sine breidder fleire stader, og vi vil følgje situasjonen tett det komande døgnet, seier Flo vidare.

NVE har sendt ut raudt flaumvarsel i området, og kommunen og alle nødetatar er i beredskap dersom det skulle bli behov for evakuering.

- Det ser ut til at vi kan få meir nedbør og meir bre- og snøsmelting enn tidlegare antatt. Særleg område med høgfjell i Indre Sogn og øvre delar av Otta er utsett, og vi har difor justert farenivået for flaum til raudt i desse områda, seier Grethe Helgås, fungerende direktør i NVE, i ei pressemelding. Det er store vassmengder i fleire vassdrag på Vestlandet, blant anna i Stryn, Luster, Årdal og Aurland. Også i Skjåk i Ottavassdraget er det no store utfordringar, heiter det vidare i pressemeldinga.

Riksveg 15 ved Skjåk er framleis stengt grunna flaum.