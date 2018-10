Deler ut 900.000 kulturelle spaserstokk-kroner

Nyhende

Både Stryn og Hornindal er tildelt midlar frå fylkeskommunen, til Den kulturelle spaserstokken. Stryn får 40.000 kroner medan Hornindal får halvparten.

Den kulturelle spaserstokken skal leggje til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt, kan bli utvikla innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk.

Folkemengd over 67 år, kvalitet og innhald i søknaden samla, samt kvalitet på dei enkelte tiltaka i søknaden vert lagt vekt på, heiter det i tildelingsbrevet frå fylkeskommunen. Totalt er det delt ut 904.000 kroner for 2019.

- Gjennomgåande viser kommunane samarbeidsevne tverrsektorielt, med frivillige lag og organisasjonar og profesjonelle aktørar, kjem det fram av tildelingsbrevet.

Tildelingane ligg frå 20.000 til 65.000 kroner. Flora mottek største tildelinga.