Skal skape vekst i dei naturbaserte næringane

Nyhende

Oda Næs Skoglund har fått jobben som avdelingsleiar for Smia Utvikling på Grodås. Dette er ei avdeling av innovasjonsselskapet Sunnmøre Kulturnæringshage AS, og oppdraget er å utvikle naturbaserte næringar i regionen. Hornindal og Volda har gjeve tilskot til etableringa.

Skoglund har ein Bachelor i Planlegging og Administrasjon frå Høgskulen i Volda, og sluttfører no ein Mastergrad i Samfunnsplanlegging og ledelse ved skulen. Ho har praktisk erfaring frå kommunalt planarbeid og som arrangementsansvarlig for fleire festivalar. Oda vart óg kåra til årets student ved Høgskulen i Volda i 2018, og har vore aktiv i Studentparlamentet i Volda.

Som avdelingsleiar for Smia Utvikling på Grodås har Oda ansvaret for å bidra til vekst innan naturbaserte næringar, og ho er hoppid.no kontakt for innbyggarane i Hornindal kommune.