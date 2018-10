- Lær hugseteknikkar med Oddbjørn By

Nyhende

Oddbjørn By som kom heilt til finalen i Norske Talenter med sin gode hukommelse kjem til Stryn vidaregåande skule måndag kveld. Kom du og, oppmodar arrangøren Stryn Rotary som inviterer til ope møte med By. I Norske Talenter imponerte han TV-publikum stort. Det er mannen som hadde mange kortstokker og som klarte å memorere ein tilfeldig valgt kortstokk.

Fjordingen hadde reportasje om By i august. Han hadde då tips til studentar. No kan alle kome og møte Oddbjørn og lære gode teknikker for å hugse betre.

– Ta med notatblokk, det kan vere lurt. Vi i Rotary håpar ung som gammal kjem denne kvelden. Vi treng alle gode og nyttige tips.