Nyhende

Åsne Folstad blir prosjektleiar for Designvegen, ei reiselivssatsing med fokus på opplevingar langs fv 60 frå Sykkylven til Volda og Stryn. Tanken er å promotere opplevingar, tilbod og tenester, samt eit opplevings- og besøksverdig næringsliv langs heile ruta.

Folstad jobbar i dag som prosjektleiar for Norwegian Rooms og har brei erfaring innan næringsutvikling, og har jobba med reiseliv for mellom andre Innovasjon Norge Sogn og Fjordane og som salssjef, marknadssjef og produktsjef for Svalbard Polar Travel/Spitsbergen Travel.

Folstad tiltrer stillinga 1. desember 2018.