Lokale AUF-arar markerte seg på landsmøtet

Nyhende

– For oss er det viktig å sette fokus på nynorsk, for vi ser at det ikkje er ei reel likestilling mellom målformene i dag. Det handlar trass alt om identiteten vår, seier Paulina Sitarz, som var på talarstolen for første gong. Ho synest at det var ein kjekk oppleving.

– Eg har både gleda meg og grua meg til det, men det gjekk heldigvis bra, seier ho, som saman med Helene Skår frå Stryn var med på landsmøtet. Fem jenter frå Nordfjord var blant 16 deltakarar frå fylket.

Viktig sak

Det å kjempe for nynorsken og likestilling mellom alle minoritetsspråklege i Norge er ei viktig sak for ho.

Familien til Paulina kom til Norge i 2007, og alle lærte seg norsk frå botnen av. Paulina snakka om nokre av utfordringane som følgde med då mora fekk norskopplæring i bokmål, men jobba i ei nynorskkommune.

– Det er veldig rart at det framleis ikkje alltid blir gitt norskopplæring i den målforma som blir nytta i kommunen ein flyttar til. Det burde vere sjølvsagt, meiner eg. Det er vanskelegare å få til god integrering då. Lærarutdanninga burde fokusere meir på sidemål, og alle elevar skal ha rett på digitale læremiddel på si målform, seier ho i ei pressemelding frå AUF Sogn og Fjordane.

Paulina fortalde også om likestilling for dei som snakkar dei samiske språka og kvensk. Alle minoritetsspråk vi har i Norge burde bli verna om, seier ho.

– Mange flinke folk

AUF sitt landsmøte har tidlegare kjempa fram fleire viktige gjennomslag som har blitt nasjonal politikk. Mellom anna vaksinasjonsprogrammet for verdas barn, internasjonalt forbod mot klasevåpen og gratis skulebøker til alle.

– Vi har veldig mange flinke folk i AUF i Sogn og Fjordane, og vi har markert oss godt på talarstolen. No gler vi oss til å kome heim med gjennomslag og å jobbe vidare med sakene. Det ikkje lenge att til valkampen og vi er klare for å kjempe for at nye Vestland fylke skal styrast av Arbeidarpartiet, seier fylkesleiar Sindre Hornnes i pressemeldinga frå AUF Sogn og Fjordane.