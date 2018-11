I god flyt før farsdagsbasaren

Nyhende

Stryn Musikklag sin årlege basar går etter god, gammal tradisjon av stabelen på søndag, på sjølvaste farsdagen, seier leiar i hornmusikken, Ingvar Havnen.

– Då bed vi på nytt om ei handsrekning frå bygdafolket. Motytinga er slik fyndordet vårt seier: «Du støttar oss, vi spelar for deg», held han fram.

– Vi er inne i ein god flyt, også dette året. I haust fekk vi eit par nye medlemmar, noko vi er svært glade for. At vi vann klassen vår i musikkonkurransen i Måløy, var flott. Vi er så ærlege at vi vedkjenner at vi stilte som einaste korpset i andre divisjon. Men vi vart nummer fire av alle korpsa som deltok, fortel Havnen. Poengsummen vart 89, og dommarane likte repertoaret vårt så godt at vi fekk diplom for beste program. Dirigent Jon Are Steen plukkar ut stoffet vi øver inn.

Musikklaget er ein vesentleg kulturfaktor i bygda, blant anna på 17. mai og Oktoberfest. Pengar til instrument, notar og driftsutgifter elles trengst alltid.

Før basaren tek til med tradisjonelt stort kakebord, lodd- og åresal, vil vi spele ein minikonsert frå programmet vi vann med. Vi seier vel møtt til ein triveleg ettermiddag i kulturhuset, seier Ingvar Havnen på vegne av Stryn Musikklag.