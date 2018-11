Nyhende

Vegvesenet sine kontrollar avdekkjer manglar kvar gong. Kontrollen ved Kjøs bru natt til torsdag resulterte i gebyr til to førarar som køyrde med utslitne dekk.

Ein førar vart anmeld for ikkje å ha fullført døgnkvile etter køyre- og kviletidsregelverket, medan fire førar fekk åtvaring for brot på same regelverk. Ein førar måtte sikre lasta før vidare køyring medan to måtte rydde i frontruta, opplyser Statens vegvsen.