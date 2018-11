Brosvik toppar Vestland KrF si liste - Muri på 18. plass

Nyhende

Stein Robert Osdal, Stad, har femteplassen på lista, medan Kari Synnøve Muri frå Olden har fått 18. plassen på lista til det første fylkestingsvalet for den nye fylkeskommunen.

Beate Husa trekte seg tidlegare i veka som kandidat til topplasseringa på fylkestingslista til Vestland KrF.

– Eg trekkjer meg fordi eg kjenner at for meg personleg og for partiet opplever eg det vanskeleg om Vestland KrF skal starte med ei kampvotering om førsteplassen. Det blir for krevjande for meg personleg, og for KrF vil det berre befeste det som media ønskjer å framstille som ei djup splitting, sa Beate Husa til Dagen.

Dermed vart det ikkje nokon kampvotering på nominasjonsmøtet til Vestland KrF på Flesland i Bergen laurdag. Beate Husa representerer Hordaland KrF, og har markert seg som tilhengar av samarbeid mot høgre. Når ho trekte seg som kandidat, låg vegen open for Sogn og Fjordanes Trude Brosvik, som er ein Hareide-støttespelar.

- Eg er veldig takknemleg for tilliten som KrF viser meg, med å gje meg førsteplassen på Vestland fylke si valliste. Målet mitt er å vere ein samlande og inkluderande gruppeleiar, der fylkes-og kommunepolitikarar spelar kvarandre gode. Og KrF-lista har ein fantastisk gjeng på toppen, så her skal det jobbast for å nå målet; Vestland skal bli det beste fylket i landet! seier Trude Brosvik i ei pressemelding frå Sogn og Fjordane KrF.

Vestland KrF si liste, topp 10 og nordfjordkandidatar:

1 Trude Brosvik, Gulen

2 Tor André Ljosland , Bergen

3 Kristina V. Hamre, Alver

4 Jon Olav Økland , ungdomskandidat

5 Stein Robert Osdal, Stad

6 Hildegunn Eiane Aarthun, Kvinnherad

7 Frode Kleppe Holgersen, Nye Sogndal

8 Torill Selsvold Nyborg, Nye Øygarden

9 Bjørn Harald Haugsvær, Nye Sunnfjord

10Malin Knudsen Alver

18 Kari Synnøve Muri, Stryn

20 Audun Mundal, Gloppen