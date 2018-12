Dei lekraste øyredobbane til jul?

Nyhende

Nupereller er ein gammal handverksteknikk som krev godt syn, stø hand og rimeleg godt med tålmodigheit.

Tydelegvis må Hege Heggheim Ulvedal vere utstyrt med alt dette. I alle fall er det ikkje få julekuler og øyredobbar ho har kledd med dei lekraste, små nupereller.

– I år har eg laga ca 80 kuler av stort og smått i tillegg til litt stjerner og ein liten duk. Eg lager eit par øyredobbar på ein kveld om eg får sitte i fred med arbeidet, ei større kule kan eg bruke to – tre dagar på alt etter kor mange knutar det er, fortel ho.

Hege produserer ikkje på bestilling, å lage på bestilling tek vekk noko av gleda ved å arbeidet, meiner ho. Det ho lagar sel ho i staden på julemarknaden ved Sagedammen. Med ei kronisk diagnose som inneber ein god del smerter, har nuperellene og anna handarbeid vore ein medisin, fortel ho.

– Som kronikar er handarbeid ein måte å få hovudet så oppteke at eg gløymer smertene, forklarer ho.

Sjølv lærte Hege å slå nupereller via ei bibliotekbok, videoar på nett og eit kurs i Stryn Husflidslag.

Etter å ha sett bilde av julekuler på nett ville ho gjerne prøve, og etter kvart har ho blitt reine spesialisten. Dei fleste mønstera finn ho inspirasjon til på nett eller i bøker, og så gjer ho det om til mønster som passar på ei kule.

– Mønstera på øyredobbane har eg kome fram til gjennom prøving og feiling, seier ho.

Norges Husflidslag raudlista faktisk nupereller for nokre år sidan, som ein handarbeidsteknikk som stod i fare for å døy ut. Men no er interessa for teknikken veksande.

– Yngstejenta mi på snart 13 lærte teknikken for eit par år sidan og har laga bursdags- og julegåver til venninnene sine i teknikken, fortel Hege.

Å forklare teknikken blir litt for omfattande, men er du interessert finst det både bøker og informasjon på nett.

– Kor mange nuperelle-julekuler har du sjølv?

– Ikkje ei einaste! Mest fordi eg har selt alt eg har laga før. I år vart produksjonen så stor at eg faktisk hadde nokre kuler igjen etter julemarknaden, så kanskje det blir nokon på treet i år, seier nuperellespesialisten på Ulvedal.

– Men dei første øyredobbane eg laga, dei har eg sjølv!