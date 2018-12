Protesterar mot statleg priskutt til mjølkebønder

Nyhende

Ifylgje Nationen inneber forslaget frå direktoratet at bøndene i praksis vil få fire øre mindre per liter for mjølka dei leverer.

Bakgrunnen for tiltaket er å hindre at prisutjamningsordninga, som mellom anna skal bidra til at mjølkeprodusentane får same pris for mjølka dei leverer uavhengig kor dei bur og kva meieri dei brukar, går tom for pengar.

Tanken med priskuttet er mellom anna at ein del av dette skal brukast til å betra likviditeten. Tine meiner derimot dette kan løysast på andre måtar.

Etter det avisa skriv er det første gongen staten grip inn og vil kutte mjølkeprisen midt i avtaleåret.