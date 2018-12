– God kjensle å skape ei god julefeiring

Nyhende

– Det gjev god følelse å kome heim etter vakt og vite at vi har skapt ein god julaftan for bebuarane, meiner helsefagarbeidarane Rønnaug Tomasgard og Janne-Elin Gausemel. Dei fortel om takksemd og at det gjer arbeidet meiningsfullt.

Rønnaug og Janne-Elin er blant alle i helse- og omsorgssektoren som jobbar for at sjuke, eldre og pleietrengande skal få ei god julekjensle.

Rønnaug Tomasgard har dagvakt i år, men har mange gonger vore i aktivitet utover julekvelden.

På tidlegvakta er det mykje som skal ordnast, både i høve dagleg stell og det spesielle som må til før julefeiringa startar.

– Alle skal pyntast på håret og elles. Juleantrekk er ordna og det er viktig at alle skal kjenne seg fine. Dette er dagen for å stråle med perlekjede og fine kle, seier Rønnaug. Janne-Elin meiner også det er viktig at alle skal kjenne seg fine på julekvelden, uansett alder.

– Dei treng å føle seg fine når pårørande og andre kjem på besøk, seier Janne-Elin. Ho skal ha seinvakt på julaftan for første gong, og kjem på jobb litt før klokka tre. Litt spenning er sjølvsagt knytt til korleis det kjennest å vere på jobb når familien set seg for å nyte julemiddagen.

– Vi er vande med å samlast hos oldebesta, men no står huset tomt og det er nytt for alle, fortel Janne-Elin. Heimen til oldebesta Pernille Gausemel har vore samlingspunktet julaftan. I år vert oldebesta henta heim til slekta.

– Kan hende fyrer vi opp i oldebesta sitt hus og alle samlast der, er ein tanke dei har drøfta i familien. Janne-Elin seier at truleg har borna lagt seg når ho kjem heim halv elleve julekvelden, men då skal ho opne julegåvene sine.

– Og eg skal senke skuldrane eit par dagar, smiler ho.

Samlingane for julefeiring på Hornindal omsorgssenter inkluderer også dei som bur i omsorgsbustadane og menneske utan pårørande.

– Ingen skal sitje åleine, seier Rønnaug Tomasgard.

Klokka elleve julaftan er det felles samling for bebuarar, pårørande og andre besøkande.

Sokneprest Hege Høibye les juleevangeliet og ordførar Stig Olav Lødemel kjem med helsing. Song og musikk høyrer med. I år skal Kristina Tomasgard glede med song, og organist Anitha Kvamme står for musikken.

Gang kring juletreet blir det også, og servering av kaffi og kaker til alle.

Janne-Elin og Rønnaug meiner sosialt samkome høyrer med og at programinnslag er triveleg.

– Saniteten kjem med helsing og gåve til heimen. Vi er heldige med aktive lag og organisasjonar som skapar trivsel, seier Rønnaug Tomasgard. Føremiddagssamlinga varer kring halvanna time, og nokre bebuarar dreg heim saman med familien.

Halv to serverast julemiddag for alle bebuarane som er att på heimen. Når lukta av pinnekjøt siv gjennom korridorane er tida for at julestemninga når høgdepunktet. Og «koinnøl» høyrer med til pinnekjøt, det er ein tradisjon i bygda. Janne-Elin og Rønnaug meiner det er naturleg at tradisjonar vert haldne ved like for dei eldre. Det hjelper dei å hugse.

Etter at middagskvilen er over er det julekos med servering av kaffi og kaker før roa senker seg over omsorgssenteret og hjelparane kan setje seg ned og ta pause.

Fjerde juledag vert det andakt på omsorgssenteret, men julefestane sluttar ikkje med dette. Misjonsforeininga og soknerådet arrangerer jule- og nyttårsfest 5. januar for både bebuarar og besøkande.