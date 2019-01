Nyhende

Norsk Kornølfestival i Hornindal set stor pris på å bli nemnd i den eksklusive reiseomtalen i The New York Times.

– Det er gledeleg at norsk gardsbrygging og ølkultur blir sett på kartet. Interessa viser også kor unik vår eigen ølgjær kveik er. Kornølfestivalen er glade for at vi kan skape interesse og entusiasme rundt det unike produktet som kornøl er. Norsk Kornølfestival vil halde fram dette arbeidet, og vi forventar at denne omtalen vil vekke interessa for norsk bryggekultur og tradisjon ytterlegare, seier Gard Mek, ein fornøgd kontaktperson for festivalen.

- Vi er klare til å ta imot amerikanarane, legg han til.