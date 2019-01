Dobbel Bø!

Nyhende

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø var i det umulege hjørnet på sprinten i Ruhpolding torsdag. Johannes vann sitt åttande verdscuprenn i år, og Tarjei gjekk sitt beste løp for sesongen og vart nummer to.

Sprinten i Ruhpolding vart eit løp der brødrene Bø frå Markane og Stryn viste seg frå sine aller beste sider.

Med eit tidleg startnummer gjekk Tarjei Bø først ut av favorittane, og 30-åringen svikta ikkje. To fulle hus, god fart i løypa og gode ski gav bod om at stryningen ville blande seg heilt oppe i toppen av resultatlistene. Tyskaren Benedikt Doll såg derimot ut til å kunne tukte Bø, men Doll tapte forspranget og meir til inn mot mål.

Ein etter ein måtte sjå seg slått av Tarjei, og til slutt var det berre ein mann som hadde sjansen til siger, nemleg broren Johannes Thingnes Bø.

Johannes gjekk i kjent stil raskt ut frå start, og han var i tet på første passering og inn til liggande skyting. Med fullt hus var han også i leiinga ut frå skyting. Bø’aren gjekk ein god mellomrunde, men måtte tole ein bom på ståande. Dermed gjekk han ut 4,3 sekund bak Tarjei på sisterunden, og han måtte grave djupt for å ta att forspranget. Men Johannes heldt hovudet kaldt, og ein totalt utsliten Johannes var 7,9 sekund føre Tarjei i mål.

– Eit sigersløp

Tarjei var ein glad mann då han vart intervjua i målområdet etter løpet.

– Eg følte det var eit sigersløp, og det er det beste løpet mitt denne sesongen. Eg hadde eit håp om å vinne, men eg skjønte at Johannes ville vinne då han tok at forspranget på sisterunden, sa Tarjei til NRK. Han syntest at det var greitt å tape for broren når han viser formen han er i no, men sa likevel at broren burde unna han ein sjeldan siger.

– Ei siger betyr meir for meg enn han, sa Tarjei humoristisk, som godt kunne tenke seg å gå endå raskare i løypa.

Fantastisk sesong

Johannes Thingnes Bø tok altså sin åttande siger i verdscupen denne sesongen.

–Det er kjekt om dagen, og eg har hatt litt flaks. Men gode idrettsutøvarar har ofte den nødvendige flaksen, kunne Johannes seie etter løpet. Han rosa ogsåbroren sitt løp:

– I dag var Tarjei på hogget, det var skremmande kjekt å sjå.

- Veldig sterkt av brødrene Bø, seier ein særs fornøgd landslagstrenar Egil Kristiansen i ein rask kommentar til Fjordingen.

Fredag går stafetten, og mykje skal til for at vi ikkje ser to blad Bø der.