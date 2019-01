Nyhende

Det har vore kraftig snøfall siste døgna, og politiet rykka i mortontimane torsdag ut til fv 60 over Utvikfjellet etter at ein trailer vart ståande fast i svingane ovanfor Utvik. Politiet hjelpte føraren med å få kontakt med bergingsbil. Trafikken vart i ein periode stengd for større køyretøy.