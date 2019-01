Sparka i gang spenstig sportssending

Nyhende

Sport und spaß skal gå annankvar onsdag framover vinteren. Konseptet byggjer i følgje programskaparane i stor grad på «den gode praten», med lokale gjester i studio og på telefon. Lokalsport skal vere i fokus, både smått og stort. Eller som Thomas Thaule, til dagleg sportsansvarleg i Fjordingen, uttrykte det:

– Inga sportsnyheit er for lita, inga sportsnyheit er for stor for Sport und spaß!

Lødig humor

Som tittelen tilseier er det godt med rom for lødig humor innimellom seriøst sportsprat.

Under premieresendinga var sjølvaste verdcupleiaren i skiskyting for menn, Johannes Thingnes Bø, med på telefon frå Rupholding, der han lada opp til ny runde med verdscuprenn.

Johann og Ronny

Gjest i studio var Johann Sigurdsson, sentral i fotballen i Stryn gjennom fleire tiår både som spelar og trenar, og Jens Isehaug, også han ein sentral person i strynefotballen.

Med på telefon var også ein av Hornindal sine tidlegare storhopparar, Ronny Heggen.

Konkurranse

I løpet av sendinga skal det kvar gong også vere konkurranse, der premien er svært så eksklusiv: Sport und spa spaß-T-skjorte som berre går til dei som er innom som gjester eller som vinn konkurransen. Den aller første T-skjorta gjekk til Thurkka Velalakan, som er student i Trondheim og følgde sendinga på nettradio.

Og er du av dei som ikkje fekk med deg premieresendinga, så fortvil ikkje: Programmet skal gå i reprise neste veke.