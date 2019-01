Ikkje lenger helsesøster

Nyhende

Frå 1. januar blei tittelen helsesøster forandra til helsesjukepleiar. Eit viktig mål er å rekruttera fleire gutar og menn til yrket og gjera det lettare for gutar å oppsøke hjelp.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har lenge arbeidd for å få ein meir kjønnsnøytral tittel, og i desember vedtok eit samrøystes Storting å endra tittelen for helsesøstrer.

Leiar for landsgruppa for helsesjukepleiarar i Norsk Sykepleierforbund, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, er svært glad for vedtaket.

– Med den nye tittelen håpar og trur eg at fleire menn vil søkja utdanninga, og at terskelen for å oppsøkja oss blir lågare for gutar og unge menn, seier Waldum-Grevbo til nettsidene til forbundet.

Ho fortel at det for tida er det tolv mannlege helsesjukepleiarar.

Kompetansen til yrkesgruppa har også vore eit viktig argument for å endra tittelen til helsesøstrene. Waldum-Grevbo meiner den nye tittelen gjer det meir tydeleg at helsesjukepleiarar er ekspertar på helsefremjande og førebyggjande arbeid.

