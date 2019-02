Norske byar og fjordar einige om miljøkrav til cruisenæringa

Nyhende

Representantar frå blant andre Bergen, Geiranger, Ålesund og Eidfjord møttest i Oslo rådhus for å signere avtalen som inneheld 14 felles krav.

Tiltaka skal gi betre luft for innbyggarane i dei store byane. I tillegg er målet å redusere lokale miljøskadar, og dessutan minske utsleppet til cruiseskipa.

– Utsleppa frå cruiseskip aukar, og er enkelte stader eit betydeleg miljøproblem. Vi har sterk tru på at desse krava vil gi lågare utslepp i og rundt hamnene våre og bidra til reinare luft frå ei meir miljøvenleg cruisenæring, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

Utsleppsfri drift

Det blir mellom anna stilt felles krav om bruk av landsstraum for alle cruiseskip, med verknad frå 2025. Frå 2021 vil cruiseskip som kan dokumentere klima- og miljøtiltak bli prioritert ved tildeling av anløpstidspunkt og kaiplass.

Det blir òg stilt krav til utsleppsfri drift av cruiseskipa som skal inn og ut av norske destinasjonar frå og med 2021. Året etter vil det stillast krav til nullutsleppsløysingar i all busstransport knytt til cruiseskipa.

Klimautsleppa frå cruisenæringa utgjer globalt om lag 21 millionar tonn Co₂. I Noreg utgjer næringa heile 25 prosent av det totale utsleppet frå all transport i landet. På éin sesong besøker ein tredel av cruiseskipa i verda norske farvatn.

Innovasjon Noreg har anslått at om lag 3,6 millionar cruiseturistar, fordelt på over 2.000 cruiseanløp, tok turen innom norske byar og fjordar i fjor, ifølgje Dagens Næringsliv.

Ønsker endring

Aktørane bak avtalen håper no at dei blir krava blir ein sterk bodskap til næringa om ei grønare omstilling.

– Cruisenæringa gir verdiskaping og arbeidsplassar. Samtidig er det openbert at vi må stille krav til miljøtiltak for å få ned utsleppa. Når hamnene samarbeider om ein felles tiltaksplan, har vi langt større moglegheiter for å få til ei endring, seier ordførar Christine Sagen Helgø i Stavanger.

Helgøs kommune har vedteke å redusere utsleppa av klimagassar med 80 prosent fram mot 2030. Oslo kommune vedtok nyleg ein handlingsplan for å gjere Oslo hamn til ei nullutsleppshamn.

– Alle skip som kjem til Oslo hamn skal på sikt nytte nullutsleppsteknologi. Aktørar i Oslo hamn må ha eit bevisst forhold til utsleppskutt. Planen krev vilje og handlekraft frå alle involverte, seier byråd Kjetil Lund for næring og eigarskap i Oslo.