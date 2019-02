På norgesturné med standup-suksess

Nyhende

Med denne førestillinga har Jonas Kinge Bergland etablert seg som ein av landets mest populære og kritikarroste standupkomikar. Det er over to år og to hundre førestillingar sidan premieren, men showet lever i beste velgåande og er no på norgesturné.

Dr. Bergland tek for seg ein rekke tabubelagde tema han har støtt på i livet som lege, privatlivet eller gjennom ein tidleg utvikla evne til kritisk tenking. Alt frå psykisk helse, vaksinemotstand, legestanden og den store kjærleiken plukkast ifrå kvarandre med kirurgisk presisjon. Den umiddelbare effekten er at vitsane kjem tett og treffer hardt.

– Viss nokon er på utkikk etter ein god latter, har ein gode mulegheiter for å finne den med Dr. Bergland! Eller kanskje til og med få ein på resept, seier kulturhusleiar Kåre Bruvoll Alme med eit smil. Han håpar mange dukkar opp i kulturhuset komande laurdag.