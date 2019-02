Bidrar til innkjøp av DEXA-scanner til Volda sjukehus

Nyhende

– Vi gjer dette fordi det er veldig viktig å støtte opp om lokalsjukehuset vårt og tilbodet om DEXA-scanning, seier Jorunn Anne Remme Tomasgard i Hornindal sanitetslag.

Laget fortel at sjukehuset sin gamle Dexa-scanner, ei maskin som måler beintettheit, er defekt og ei ny vart for kostbar for sjukehuset.

Ei rekkje lag og organisasjonar har difor gåande ein omfattande innsamlingsaksjon som i skrivande stund har samla inn nesten 2,8 millionar kroner som skal vere tilnærma lik det ein slik scanner kostar.

– Vi har i mange år støtta Norske Kvinners Sanitetsforeining sitt fond for osteoporoseformål for vi veit viktigheita av tilbod om måling av beintettleik. Det er veldig viktig at Volda sjukehus og fagkompetansen der held fram med dette tilbodet, seier sanitetslaget.

Osteoporose (nho.no)rammar ikkje berre eldre damer, og det er og ei bivirkning av ei rekkje medisinar, forklarar dei.

– Denne gåva er eit stort steg i innspurten mot ei ny maskin, seier leiar av aksjonsnemnda, Karen Høydal.

Sjekken overrekkast Volda sjukehus fredag.