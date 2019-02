Fredagspraten: Barneverns-arbeidar med fleire hjartebarn

Nyhende

Kva opptek Ane Marte Kyrkjeeide for tida?

Eg lever eit vanleg familieliv med alt som høyrer med; lekselesing, køyring og henting, fritidsaktivitetar og dugnadar etc., og er handballtrenar for J11. På dagtid jobbar eg i barnevernet og aller mest med familiar som har behov for hjelp og støtte i svangerskap, sped- og småbarnstid. Ein del av jobben går òg med til tverrfagleg samarbeid på generelt nivå og til eit prosjekt som fokuserer på trygg oppvekst. I tillegg er eg no i nokre månadar engasjert som lærar på høgskulen på eit emne som heiter Tverrprofesjonelt samarbeid for 3. år bachelor i Barnevern, Sosionom og Vernepleie.

Kvifor flytta du frå Stryn?

Etter vidaregåande flytta eg først til England for å jobbe der i to år, deretter flytta eg til Lillehammer for å studere.

Kva skal til for at du flyttar heim?

Det er lite sannsynleg dessverre. Dottera vår hadde nok blitt med på dagen, men mannen min og sonen vår blir nok ikkje med så lenge der ikkje er ishall.

Les du Fjordingen?

Ja, eg les Fjordingen både på nett og i avisform.

Er det noko lokalavisa gjerne kan skrive meir om?

Det veit eg ikkje.

Kva ville du gjort dersom du var ordførar i Stryn for ein dag?

Då ville eg ha arrangert ein felles fagdag for alle som jobbar med barn, unge og familiane deira, det vil seie alle frå jordmødrene og helsesjukepleiarane på helsestasjonen, fysio- og ergoterapeutane, barnehagane, skulane, PPT, barnevernet og psykiatrien. Temaet for dagen skulle ha vore tidleg innsats; korleis kan vi forstå sårbare og utsette barn og unge, og kvifor er det viktig å fange desse opp.

Har du eit godt ferietips?

Utanom Stryn, likar eg godt å reise på ferie både til Cornwall og Yorkshire i England og Sør-Frankrike.

Kva ville du vist fram i Nordfjord til gode vener?

Kyrkjeeidesætra, Lodalen, Hoven og bading i Oppstrynsvatnet. Om vinteren ville eg tatt dei med opp i skiløypene på skisenteret, både på langrenn og på slalåm i Steindalen! Fantastisk der oppe, utsikta og landskapet kan ikkje målast med Hafjell!

Kva et du helst til frukost?

I kvardagen er det som regel knekkebrød med «kvardagspålegg». I helgane utvidar vi frukosten med steikte rundstykke og ekstra godt pålegg.

Trenar du, i tilfelle kva?

Eg tek meg gjerne ein skogstur eller joggetur.

Kva ser du helst på TV?

Eg ser svært lite på TV. I helgane kan eg sjå på familieprogram i lag med gjengen, og så likar eg godt ein god krim.

Kva er ditt forhold til sosiale media (Facebook, Instagram, Snapchat ...)?

Forholdet mitt til sosiale media er litt hat-elsk forhold. Eg likar det veldig godt med tanke på å halde kontakten med personar eg kjenner og som eg ikkje ser så ofte, og finn inspirasjon blant anna på Instagram. Samtidig ser eg at sosiale media utfordrar spesielt barn og unge. Her tenkjer eg på stresset for alltid å vere «på» og å vere god nok, og på utpressing og overgrepssaker som nokre blir utsett for som følgje av sosiale media.

Korleis ser ei perfekt helg ut for deg?

Ei perfekt helg er ei helg der vi har få planar. Ei helg vi kan bruke i lag, gjerne på tur ute i naturen, og med god mat og hygge på kvelden. Gjerne med familie og/eller vener.

Kven får di helsing gjennom lokalavisa?

Det er gjengen heime i Stryn, både familien på Kyrkjeeide og dei gode venene våre!