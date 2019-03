Sjokkrekning for FV 60

Nyhende

Tema var fylkesveg 60 då fylkesordførarkandidat for AP, Tove-Lise Torve, leiar i Volda Ap og ordførarkandidat for Volda, Sverre Leivdal og varaordførar i Ørsta, Karen Høydal (Ap) møtte leiar i Gode Vegar AS Svein Sunde og fabrikksjef ved Ekornes på Grodås, Knut Ove Rygg.

I møtet la Sunde og Rygg fram viktigheita av fylkesveg 60 som har det lite flatterande tilnamnet "Verdens lengste berg- og dalbane".

- Ein viktig grunn til at Honndalen vendte seg mot Møre er at Møre og Romsdal ser større verdi i denne vegen enn Sogn og Fjordane. Den er også ein veldig viktig næringskorridor, både for oss og andre, sa Rygg.

- Årsdøgntrafikken på denne vegen har auka frå 744 i 2010 til 1150 i 2018. Tungtransporten utgjer 15 prosent, poengterte Sunde.

Sunde minna om at saka om Fv60 Tomasgard - Røyrhus Bru har vore handsama fleire gongar i både samferdselsutvalet og i fylkestinget.

- I 2015 var det opplyst ein stipulert pris på fullføring reguleringsplanen på 2,2 millionar kroner. Før fylkestinget i 2018 var prisen oppjustert til 2,5 millionar kroner, sa Sunde og viste til at ny pris på forkottering vart vedtatt både i Hornindal kommune og i Stranda kommune.

Hornindal betalte sine 2 millionar i forskottering til reguleringsplanen i oktober i fjor.

- Men no kjem altså ein ny pris på 9,6 millionar kroner. Det er nesten ikkje til å tru, seier Sunde.

Det betyr at fylkeskommunen manglar 7,1 million kroner til å fullføre reguleringsplanen. Har ein verkeleg tenkt å kaste alt som er gjort tidlegare i denne saka på bålet og starte heilt på nytt? spurte Sunde som viste til at det ligg ferdig seks delrapportar som grunnlag for reguleringsplanen.

- Det har vore så mange runder med Fv 60 no at politikarane snart må setje skapet på plass, sa Sunde.

Både Torve, Høydal og Leivdal stiller seg hovudrystende til prisantydinga.

- Dette er dramatiske summar. Mykje forandrar seg i denne verda, men ikkje geografi, topografi og kulturminne, påpeika Torve.

- Dette er sjokkerande. Om dette faktisk stemmer så er det ei svært dårleg velkomstgåve frå Møre og Romsdal, sa Høydal.

Representantane for Arbeiderpartiet runda av møtet med at dette må ordnast opp i snarast.

- Om dette stemmer, så må ein forsøke å finne midlar til fullføring av reguleringsplanen. Det verste som kan skje er at vegen blir lagt på is, sa Torve til Fjordingen.

Det har ikkje lukkast Fjordingen å få kontakt med sakshandsamarar med spørsmål om forklaring på det dramatiske prishoppet, men i saksframlegget står det at sidan fylkestinget vedtok dette har det vore gjennomført ny berekning av kostnadar knytt til regulering.

- Denne syner at kostnaden har stege frå om lag 2,5 millionar kroner til 9,6 millonar kroner med ekstern finansiering og tilsvarande auka løyving. Med bakgrunn i kostnadsauken på 7,1 millionar kroner, må fylkestinget ta stilling til tidlegare vedtak om forskottering i forbindelse med behandlinga av økonomiplanen i april, heiter det i saksframlegget.

Saka blir handsama av samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune onsdag 6. mars.