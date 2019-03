Stang ut for brørne Bø

Nyhende

Alt låg til rette for gull nummer tre for Johannes Thingnes Bø, på jaktstarten søndag. Med ei leiing på nesten minuttet inn til siste skyting ville det halde til siger, sjølv med to bom. Men når det då vart tre kunne heller ikkje den suverene langrennsforma berge gullet i kampen mot ukrainske Priduchny. Han fekk eit forsprang på 15 sekund ut på den siste runden, og heldt unna Bø-ekspressen med omlag åtte sekund.

Også Tarjei tapte sin duell om medalje. Etter eit kjempeløp med god fart og berre ein bom, dessverre på det 20. skotet, kjempa han ein knallhard kamp om bronsemedaljen mot franskmennene Fillon Maillet og Martin Fourcade. Sistnemnde klarte han å halde bak seg, men tapte bronsekampen mot Maillet på oppløpet.

Johannes var tydeleg skuffa då NRK intervjua han etter målgang.

- Eg tykkjer eg er i ein dårleg periode no. Eg skyt ikkje heilt på same måte som tidlegare i vinter. Eg tør ikkje stoppe opp for eg er redd for at tankane skal kome og går berre på vidare, seier Bø, og legg til:

- Men eg jobbar hardt og plutseleg snur det.

Lyspunktet etter at gullet glapp må vere at verdscupetrofeet samnlagt ser ut til å vere sikra etter andreplassen i dag.