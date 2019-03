Inntaksordninga blir førebels som før

Nyhende

Inntaksordninga og inntaksområda for Hordaland og Sogn og Fjordane blir vidareført til å gjelde skuleåret 2020/21, har fellesnemnda vedteke. Det første felles inntaket for skulane i dei to fylka skjer frå skuleåret 2021/22. Når det gjeld dei fylkesdekkande opplæringstilboda, blir det likevel mogleg å søke seg inn til skuleåret 2020/21 for søkarar i heile Vestland fylkeskommune.