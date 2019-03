– Ny kvalitetsreform og frivillig innsats viktig

Nyhende

Det kjem fram i ein uttale frå rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne i Stryn, ved leiar Harald Ekroll.

«Det er ein viktig plan som no skal utarbeidast. Eit av dei viktigaste elementa å ta omsyn til er stortingsmelding 15 «Leve heile livet», ein kvalitetsreform for eldre. Den blir omtalt som den viktigaste reforma i eldreomsorga.

Samarbeidet med frivillige organisasjonar er eit svært viktig supplement til den vanlege tenesteytinga. Vi meiner derfor at dei frivillige sin innsats må takast omsyn til når planen skal lagast. Utan frivilligsentralen og dei frivillige ville kommunen få store problem i omsorgsarbeidet både på institusjonane og heimane.

Planen for habilitering og rehabilitering 2019- 2023 er under utforming, og må og vektleggast i planarbeidet. Den fortel om korleis ein står i kommunen per dato, innanfor dette feltet, og reknar opp ein del manglar. Rådet må også kunne nyttast som ein viktig representant for brukarane sin interesser t.d. arbeidsgrupper», heiter det i uttalen frå rådet.