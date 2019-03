- Stor stas å vere stryningar i Kollen ei slik helg!

Nyhende

På tribunene var det fleire innfjordingar som fekk med seg Bø-show, og også i funksjonærstaben var det ein som kunne gle seg ekstra over suksessen til dei to brørne.

– Stor stas og veldig god stemning. Ekstra kjekt i dag. Stryn er best! sa Kristen Magne Kleppe frå Stryn til Fjordingen etter dobbeltsigeren laurdag. Han har i mange år vore å funne i staben av frivillige funksjonærar på Holmenkollen Skifestival og Holmenkollen skiskying.

– Vi fekk skiskytings-dag i julegåve av døtrene. Og det vart bonus på bonus. Vindfullt, men fint ver, og to strynegutar i hovudrollene, seier Jan Heggheim frå Loen.

– Personleg må eg seie eg var minst like glad for sølvet til Tarjei som for gullet til Johannes. Begge er utruleg sympatiske idrettsutøvarar. Det siste vi høyrde før vi gjekk frå stadion var Tarjei som skrytte av publikum, det seier det meste om den karen!

Også Torstein Tvinnereim var mellom dei som var på plass i Kollen.

– Ei stor oppleving! seier han til Fjordingen.

– Når verdas beste skiskyttarar møtest er det to av «klemetane» som er aller best. Slike dagar er det lov å vere ekstra stolt stryning!