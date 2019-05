Rasar mot omorganiseringsforslaget i vegvesenet

Nyhende

(NPK) Måndag ettermiddag la Statens vegvesen fram eit forslag for korleis dei skal organisere drifta i framtida. Forslaget inneber mellom anna å erstatte dei fem regionane i dag med seks nye divisjonar og flytting av kontor.

I forslaget ligg mellom anna tilråding om ei nedbygging av tilbodet ved Trafikkstasjonen på Eid. Førarprøve for MC er foreslått flytta frå Eid. Dei som skal ta MC-lappen må dermed til Ålesund eller til Førde. Trafikkstasjonen på Eid kan også miste anledning til å registrere om køyretøy. Dei fleste gjer dette i dag på internett, men ikkje alle. Eid kan óg miste hallkontroll for lette og tunge køyretøy.

Ordføraren i Eid, Alfred Bjørlo, er ikkje nøgd med det nye forslaget.

– Eg er rasande, og dersom dette blir ståande etter den politiske handsaminga er ikkje Granavolden-erklæringa verd pixelane i pdf-fila ho er skriven i, seier han.

Regionvegssjef i Statens vegvesen, Helge Eidsnes, avviser påstandane om sentralisering.

– Vi har stor forståing for at ordførarane jobbar for tenestetilbodet og arbeidsplassane i kommunane sine. Men dette er ikkje sentralisering. Vi flytter mange avgjerder ut frå Oslo. Det er også 270 tilsette som skal flyttast ut av Oslo, seier han.