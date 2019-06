- Pride gjekk over all forventning

Nyhende

Oppslutninga var stor då den aller første Pride-paraden gjekk av stabelen i Sogn og Fjordane denne helga.

Det var eit yrande liv over heile Førde med mange tilreisande frå indre Nordfjord og resten av fylket. I tillegg til den store paraden var det opning ved fylkesordføraren, panelsamtale, ei rekkje gratiskonsertar og mykje anna på programmet.

- Kva synest de om oppslutninga og støtten frå folk?

- Vi arrangørar synest at Pride gjekk over all forventing! Vi hadde aldri trudd at det skulle bli så enormt mange menneske. Sogningar og fjordingar har vore på dugnad og hjelpt til med å løfte, måle, køyre og meir. Vi har fått økonomisk støtte frå organisasjonar, kommunar, lag, politiske parti og enkeltpersonar, seier leiar for SoFjo Pride og nestleiar i Sogn og Fjordane AUF, Sandra Edith Tenud til Fjordingen. Ho takkar for støtten og alle som har bidrege til eit flott arrangement.

Pride i Sogn og Fjordane og Skeiv ungdom i Sogn og Fjordane stod bak det historiske arrangementet som gjekk over heile helga.