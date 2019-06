Nyhende

Sist veke opna Pederhuset på Breim, huset etter spelemannen Peder Råd som er sett i stand til eit lokalt hus for kurs og konsertar. Sigrid Moldestad, sjølv elev av Peder Råd, har gått i bresjen for å berge det gamle huset og gjere det om til ein kulturinstitusjon. Til dette omfattande arbeidet har ho fått støtte frå fleire, m.a. Linda Eide, som donerte ein større sum ho fekk i prispengar til Pederhuset. Eide deltok også både verbalt og musikalsk under opninga sist veke.

Opning av huset og fødselsdagen til spelemannen Peder Råd vart feira fleire dagar til endes. Litteraturføredrag, konsertar, revyglimt, allsong, morgonbading, middagsdans, barneforestilling, huskonsertar, kammerorkesterkonsert i kyrkja og mykje meir.

Britt Pernille Frøholm, Arne M. Sølvberg og John Oddvar Kandal serverte feiande lokale feletonar i god Peder-ånd, også kulturskuleelevar frå Stryn kulturskule spelte under Pederhusveka.

Søndag var det bokslepp, der Elin Pehrsson Grytting presenterte boka om Claus Frimann, diktarpresten frå Nordfjord.