Vamp innfridde på Visnes

Nyhende

For tredje gong gjesta gruppa Vamp Stryn. Det er andre gongen dei har hagekonsert på Visnes Hotel. Over 300 var på plass for å få med seg Vamp-konserten. Hotellverten, Arvid Otterdal, ønskte både gjestane og gruppa Vamp velkomne og han påstod han kunne love sol under konserten. Det vart nok regnet som dominerte denne sommarkvelden. Men publikum hadde det bra under teltduken og regnbyene vart fort gløymde når den folkekjære gruppa starta konserten sin med «Byen frå havet», ein av dei nyare melodiane frå EP`en «Brev» som kom ut sist haust. Og så kom både kjende og meir ukjende låtar på løpande band.