Dorthea Solheim, Fjølestaen Sunita og Haukfell utgjer «Team Solheim»

– Starten var ridekurs på Fjordhestgarden i Breim, fortel Dorthea (17). Ho starta med hest heime til fôring for fem år sidan. I dag er ho eigar av Haukfell som var i toppslag under den tevlinga som gav NM-tittel. Diverre var han ikkje like grei den andre dagen, under lagkonkurransen.