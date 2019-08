Trugar med Oslo-kutt

Nyhende

Møre Nytt: Widerøe trugar med å kutte mellom anna ruta Oslo – Ørsta/Volda lufthamn dersom eit forslag frå Finansdepartementet om harmonisering av momsen går igjennom.

Det kjem fram i eit høyringssvar Widerøe har gjeve om den føreslegne harmoniseringa, ifølgje Nationen.

I dag har Noreg tre momssatsar, tolv, femten og tjuefem prosent. Finansdepartementet foreslår å ha ein sats, og han skal liggje på mellom 23 og 25 prosent.

Widerøe har i dag ein sats på tolv prosent, og selskapet fryktar at ei heving vil medføre altfor store tap til at kommersielle ruter kan halde fram. Dette gjeld mellom anna ruta Oslo – Hovden, som vert drive utan nokon form for statlege støttekjøp. Hovden – Bergen vert støtta av staten.