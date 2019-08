Sjå alle merknadene om E39 Byrkjelo-Grodås med vegvesenet sine svar

Nyhende

Heile vegvesenet sitt dokument med alle merknader og svar, men utan skisser, er limt inn nedanfor.

Vegvesenet sin link til alle dokument som no er sendt ut, kan du laste ned her

E39 Byrkjelo - Grodås

Oppsummering av merknader etter høyring

Kommunane Gloppen, Stryn og Hornindal

Region vest

Leikanger, R.vegktr

Juli 2019

KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTGREIING

1

Føreord

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunane Gloppen, Stryn og Hornindal utarbeidd

forslag til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Byrkjelo–Grodås.

Kommunedelplanen låg ute til offentleg ettersyn frå 21. november 2018 til 21. januar 2019

Rapportane er tilgjengelege på www.vegvesen.no under «vegprosjekter» og på heimesida til

kommunane.

Det vart arrangert kontordagar og opne møte i kommunane for å informere om planarbeidet;

på Grodås onsdag 21. november, på Byrkjelo onsdag 22. november, i Stryn - torsdag 29.

november, og i Vikane - tysdag 11. desember.

Det kom inn 50 innspel og merknader i høyringsperioden; 12 frå Hornindal, 20 frå Stryn, 9 frå

Gloppen og 9 frå offentlege etatar.

Statens vegvesen har i dette dokumentet gitt ei oppsummering av dei innspela og merknadene

som er komne, og gitt vår vurdering av desse. Kopi av innkomne innspel og merknader er lagt

med i dette dokumentet.

I samband med gjennomgangen av merknadene har ein funne det rett å tilrå nokre endringar

av det planforslaget som har lege ute til offentleg ettersyn. Desse endringane er å finne under

«Forslag til endringar i planen».

2

Innhald

SAMANDRAG....................................................................................................................................................... 3

RESYMÉ AV INNKOMNE INNSPEL OG MERKNADER – KOMMENTARAR FRÅ STATENS VEGVESEN .......................... 4

1. Stryn kommunestyre, fråsegn. Dokument nr. 88, STRYN..................................................................... 4

2. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. Dokument nr. 95................................................... 5

3. Gunn-Bente Skåden. Dokument nr. 98 og nr. 100, STRYN.................................................................. 5

4. Skogstad sport v/Henning Skogstad. Dokument nr. 99, STRYN........................................................... 5

5. Fiskeridirektoratet. Dokument nr. 102................................................................................................. 6

6. John Andre Taule. Dokument nr. 103, STRYN..................................................................................... 6

7. Arne Muldsvor. Dokument nr. 104, HORNINDAL .............................................................................. 7

8. Innbyggjarar i Innvik-Utvik-Tistam v/ W. Lyslo. Dok.nr. 105, STRYN................................................ 8

9. Grunneigarar på Skåden, Lyslo og Heggedal. Dok. nr. 106, STRYN.................................................. 9

10. Eilert Hilde, gnr. 122 bnr.7 og 8. Dokument nr. 107, STRYN ............................................................. 9

11. Sverre Kirkhorn. Dokument nr. 108, HORNINDAL ............................................................................ 9

12. Hilde og Erik Nesse Sveaass, gnr. 104, bnr.30. Dok. nr. 109, GLOPPEN........................................ 11

13. Grunneigarar i Markane v/Per Hatledal. Dok. nr. 111, STRYN........................................................ 12

14. Kristin Sindre Bjørkelo / Anders Jakob Bjørkelo. Dok.nr. 112, STRYN ............................................ 13

15. Samarbeidsutvalet i Hornindal barnehage. Dok.nr. 113, HORNINDAL........................................... 14

16. Kystverket. Dok.nr. 114...................................................................................................................... 16

17. Stiftelsen Gamle Innvik Ullvarefabrikk, SGIU. Dok.nr. 115, STRYN ................................................ 16

18. Stryn Senterparti v/Astrid Drageset Raftevold. Dok.nr. 116, STRYN ................................................ 16

19. Erik Charles Faulk. Dok.nr. 117, HORNINDAL ............................................................................... 16

20. Britt Lødøen og Elias Ngare Kabiru. Dok.nr. 118, HORNINDAL..................................................... 17

21. Liv Oddrun Ytrebø og Hans P. Storevik. Dok.nr. 119, HORNINDAL ............................................... 18

22. Bruce Faulk. Dok.nr. 120, HORNINDAL .......................................................................................... 18

23. Merethe Søgnen og Asle Lyslo. Dok.nr. 121, STRYN......................................................................... 19

24. Roar Frøholm. Dok.nr. 122, STRYN.................................................................................................. 20

25. Reidar Bjarne Holen. Dok.nr. 123, STRYN........................................................................................ 20

26. Lars Andreas Tomasgård og Ola Lødøen. Dok.nr. 124, HORNINDAL............................................. 21

27. Vikane Bondelag Oddbjørn Reme. Dok.nr. 125, STRYN ................................................................... 21

28. Direktoratet for mineralforvaltning. Dok.nr. 128 .............................................................................. 23

29. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Dok.nr. 129 ............................................................... 23

30. Anne Lise Fløtre. Dok.nr. 130, GLOPPEN........................................................................................ 24

31. Breim Bondelag. Dok.nr. 131, GLOPPEN......................................................................................... 24

32. Martin Flore Frøholm. Dok.nr. 132, STRYN..................................................................................... 25

33. Ove Hammer. Dok.nr. 133, STRYN.................................................................................................... 25

34. Gode vegar v/ Svein Sunde. Dok.nr. 134, STRYN.............................................................................. 25

35. Gloppen klatreklubb. Dok.nr. 135, GLOPPEN.................................................................................. 26

36. Tomasgard Grunneigarlag v/ Einar Helge Tomasgard. Dok.nr. 136, HORNINDAL........................ 26

37. Stryn Arbeidarparti v/Randi Bjørset. Dok.nr. 137, STRYN................................................................ 27

38. Tine Meierier avdeling Byrkjelo. Dok.nr. 138, GLOPPEN ............................................................... 27

39. FAU Hornindal skule v/ Anita Brenna Muldsvor. Dok.nr. 139, HORNINDAL ................................. 27

40. Rasmus K Kirkhorn. Dok.nr. 140, HORNINDAL .............................................................................. 28

41. Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen v Ketil F. Hansen. Dok.nr. 141, STRYN.............................. 28

42. Sogn og Fjordane Bondelag. Dok.nr. 142 ......................................................................................... 29

43. Fylkesutvalet, Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Dok.nr. 143........................................................ 30

44. Jann Bergheim. Dok.nr. 144, GLOPPEN .......................................................................................... 31

45. Gloppen Arbeidarparti v/ Arnar Kvernevik. Dok.nr. 145, GLOPPEN .............................................. 31

46. Hornindal sokneråd v/Anne Lødemel Honningsvåg. Dok.nr. 146, HORNINDAL ............................. 32

47. Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane (FNF. Dok.nr. 147 ................................................ 32

48. Fylkesmannen i Vestland. Samordna fråsegn med motsegn. Dok.nr. 148 ......................................... 32

49. Arve Ytre-Eide. Dok.nr. 149, STRYN................................................................................................. 33

50. Gloppen KRF. Dok.nr. 150, GLOPPEN ............................................................................................ 33

SKILDRING AV LØYSINGA PÅ BYRKJELO ........................................................................................................... 35

FORSLAG TIL ENDRINGAR I PLANEN .................................................................................................................. 48

ENDRINGAR I FØRESEGNER OG RETNINGSLINJER.............................................................................. 48

ENDRINGAR I TEIKNINGANE .................................................................................................................... 50

ENDRINGAR I PLANOMTALEN.................................................................................................................. 51

VEDLEGG: ......................................................................................................................................................... 52

3

Samandrag

Det er utarbeidd kommunedelplan for E39 mellom Byrkjelo og Grodås. Strekninga ligg i

kommunane Gloppen, Stryn og Hornindal. Formålet med planarbeidet er å fastleggje

framtidig vegløysing for E39 med tilknytingar. I samband med kommunedelplanarbeidet er

det utarbeidd ei konsekvensutgreiing (KU) for å sikre at viktige miljø- og landskapsomsyn

blir vurderte. I tillegg er risiko og sårbarheit (ROS) vurdert.

Det kom inn 50 merknader til kommunedelplanen innan fristen som var 21. januar 2019,

inkludert samordna merknad frå offentlege etatar som hadde fått utsett frist til 4. mars. Av

merknadane var 12 frå Hornindal, 20 frå Stryn, 9 frå Gloppen og 9 frå offentlege etatar.

Generelt

Det er i kommunedelplanen lagt vekt på at ein ikkje legg inn løysingar i planen som ikkje er i

samsvar med handbøker og reglar. Ved utarbeiding av reguleringsplanar for strekninga er det

naturleg å sjå på vegstandard og kryssløysingar på nytt. Kommunedelplanen bandlegg ei sone

til kvar side av framtidig vegtrase og reguleringsplanarbeidet vil avklare endeleg plassering av

vegen innanfor dette beltet. På det tidspunktet kan ein også vurdere å søke fråvik for konkrete

løysingar dersom det er gode grunnar til det. I kommunedelplanen har det vore viktig å sikre

seg at ei har nok areal til å optimalisere/forbetre vegløysingane i reguleringsplanarbeidet ut

frå ny kunnskap, nye reglar og eventuelle nye ynskjer/ny kunnskap.

Innspel frå dei offentlege etatane

Kystverket stadfesta at seglingshøgda for brua er sett til 75 meter.

NVE varsla motsegn mot alternativa B2 og B3 på Byrkjelo.

Fylkesmannen arrangerte dialogmøte med kommunane og dei offentlege etatane 30. januar

2019. Den samordna fråsegna frå fylkesmannen konkluderer med at motsegnene til alternativ

B2 og B3 på Byrkjelo og den austlege tilførselsvegen til Fv60 i Innvik blir ståande.

Gloppen

For Gloppen gjeld mange av innspela ynskje om kryss nærare sentrum på Byrkjelo og at det

blir teke omsyn til landbruksinteressene og utvidingsplanane til Tine Meierier.

Mange peikar på at dei ynskjer seg alternativ B3.

Stryn

For Innvik/Utvik ytrar ei hovudvekt av innspela eit ynskje om at ny tilkomst/påkøyring vert

lagt mellom Utvik og Innvik for å spare bygda sitt jordbruksareal og mange ynskjer alternativ

V1 for E39.

Stryn kommunestyre og mange andre av innspela tek opp ynskje om eit fullt kryss på

Svarstad.

Hornindal

Fleire i Hornindal peikar på at alternativ H3 er negativt med nedbygging av dyrka jord.

4

Kva som vil skje med Hornindal Barnehage ved val av alternativ H2 som framtidig E39 trase

er det mange som spør om. Både støyforhold, ventilasjon av tunnelen, gang- og

sykkelvegløysingar, ulemper i anleggsperioden og vegvedlikehald/snørydding ynskjer ein å

vita meir om.

H1 alternativet har SVV varsla motsegn mot pga trafikktryggleik og det er vurdert som

uheldig av omsyn til kyrkja og kulturminne, jf. Kulturminnerapporten.

Stikkord for endringar som vert tilrådde

 Veglinja på Byrkjelo er endra og det er lagt inn ny kryssløysing og ny trasé for vegen

til Byrkjelo og vidare vestover

 Løysinga ved meieriet er endra og det er skissert kollektivknutepunkt ved krysset

 Føresegnene er endra i samsvar med innspel frå m.a NVE, kabeletatar, fylkesmannen

Ved utarbeiding av reguleringsplan for E39 er det peikt på at ein må jobbe med desse tema:

 Innvik – tilpassing av trase for fv. 60 for å trekke den vekk frå innmark

 Krysset på Svarstad – utgreie fullt kryss på nytt

Offentleg høyring av kommunedelplanen

Etter semje med Gloppen, Hornindal og Stryn kommunar vert denne reguleringsplanen

planlagt etter § 3-7 i plan- og bygningslova. Kommunane er ansvarleg planstyresmakt, medan

Statens vegvesen gjennomfører og administrerer planarbeidet fram til politisk handsaming.

Statens vegvesen varsla om offentleg høyring ved annonsering i «Firda», «Firda Tidend»,

«Sunnmørsposten» og «Fjordingen» i november 2018. Kjende grunneigarar, offentlege etatar

og kabeletatar, vart varsla med brev datert 16.11. 2018. Informasjon om høyring av plan og

invitasjon til opne møte vart også annonsert på heimesidene til dei tre kommunane og på

statens vegvesen sine prosjektsider.

Resymé av innkomne innspel og merknader – kommentarar frå

Statens vegvesen

I høyringa av forslag til reguleringsplanen kom det inn 50 merknader. Innspel og merknader

frå offentlege etatar/ instansar, grunneigarar og interesseorganisasjonar er refererte og

kommenterte nedanfor:

1. Stryn kommunestyre, fråsegn. Dokument nr. 88, STRYN

Stryn Kommunestyre ber om at halvt kryss med armer nordover vert utgreia. Dette i tillegg til halvt

kryss sørover. (Gjeld kryssløysing på nordsida av brua ved Svarstad).

Statens vegvesen sine kommentarar:

I samband med revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022 – 2033 har

Statens vegvesen spelt inn at prosjektet E39 Byrkjelo – Grodås kan byggast i to steg der

strekninga Byrkjelo – Svarstad bør byggast først. I eit slikt fyrste byggesteg vil krysset på

Svarstad får ei mellombels løysing som skal fungere både nordover og sørover.

Statens vegvesen har vurdert kryssløysingar på Svarstad i rapporten «Utgreiing av

kryssløysing på Svarstad», Statens vegvesen 23.5.2018. Der ser ein mellom anna at kryss i

tunnel ikkje er tillate å bygge (jf. vegnormalen) både fordi det er kostbart å bygge, og også

5

fordi det er uheldig for trafikktryggleiken i tunnelane. Rapporten syner at eit sørvendt kryss

(halvt kryss) på Svarstad, slik planen har lagt opp til, har stor nytteverdi for trafikantane.

Statens vegvesen har difor konkludert med at ein legg inn sørvendt kryss på Svarstad sidan

dette har stor nytte for trafikantane og det er i samsvar med vegnormalane.

Det er i kommunedelplanen lagt vekt på at ein ikkje legg inn løysingar i planen som ikkje er i

samsvar med handbøker og reglar. Ved utarbeiding av reguleringsplanar for strekninga er det

naturleg å sjå på vegstandard og kryssløysingar på nytt, mellom anna krysset på Svarstad.

Kommunedelplanen bandlegg ei sone til kvar side av framtidig vegtrase og

reguleringsplanarbeidet vil avklare endeleg plassering av vegen innanfor dette beltet. På det

tidspunktet kan ein også vurdere å søke fråvik for konkrete løysingar dersom det er gode

grunnar til det. I kommunedelplanen har det vore viktig å sikre seg at ei har nok areal til å

optimalisere/forbetre vegløysingane i reguleringsplanarbeidet ut frå ny kunnskap, nye reglar

og eventuelle nye ynskjer/ny kunnskap. Det kan også ha skjedd endringar i handbøkene.

Vegnettet kan også ha blitt endra eller bygd ut slik at problemet med framkomst på rv. 15 har

blitt forbetra.

Statens vegvesen held på den viste løysinga i kommunedelplanen men tilrår samstundes

at fullt kryss på Svarstad blir utgreidd og vurdert på nytt når ein skal utarbeide

reguleringsplan for E39.

2. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. Dokument nr. 95

Direktoratet har normalt ikkje ei aktiv rolle i samband med denne type prosjekter.

Oppfølgingsansvaret er delegert til høvesvis det kommunale brannvesen som ansvarleg for å følgje

opp førebyggjande og beredskapsmessige brannvernspørsmål og til Fylkesmannen når det gjeld

generelle spørsmål rundt arealplanlegging og for beredskap og samfunnstryggleik.

3. Gunn-Bente Skåden. Dokument nr. 98 og nr. 100, STRYN

Gunn Bente Skåden ynskjer ikkje tilkomstveg lagt på hennar eigedom i sentrum i Innvik pga.

det vil ta dyrka mark og innmark, vegen vil kome tett inntil bustadhuset, skulebarna må

krysse vegen viss dette alternativet vert valt, tilkomst til beite frå driftsbygningen blir hindra.

Ho peikar på at det er teikna inn eit alternativ til tilkomstveg mellom Innvik og Utvik der ein

unngår å ta så mykje dyrka mark, og færre gardsbruk vert råka. Ein unngår også å få ein veg

som deler bygda i to, og mykje trafikkstøy i bustadområde.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har peikt på at alternativet for fv.60 som ligg lengst vest er det beste ut frå

konsekvensutgreiinga. Fylkesmannen fremmar motsegn til den austlege tilførselsvegen til

fv. 60 grunna konflikt med jordverninteresser og landskapsverknader.

4. Skogstad sport v/Henning Skogstad. Dokument nr. 99, STRYN

Skogstad sport v/Henning Skogstad er sterkt ueinig at vestleg alternativ for fv.60 tilkomstveg

i Innvik blir tilrådd.

6

Han peikar mellom anna på at: Løysning AUST med tilkomst Innvik sentrum/Skåden, vil gi

betre verdiskaping mest pga. enkel/rask tilgang. Ein kan og tilrettelegge for nærings/Industri

område synleg frå E39 tett ved krysset og slik oppretthalde og gi ny vekst i Innvik, eg ser på

dette som ein enorm moglegheit for bygda. Eg meiner og at dette er den beste og mest

rettferdige løysninga i forhold til køyretid for nabobygdene Utvik, Olden og Loen.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har peikt på at alternativet for fv.60 som ligg lengst vest er det beste ut frå

konsekvensutgreiinga. Fylkesmannen fremmar motsegn til den austlege tilførselsvegen til

fv. 60 grunna konflikt med jordverninteresser og landskapsverknader.

5. Fiskeridirektoratet. Dokument nr. 102

Fiskeridirektoratet ber om at fiskeriinteressene blir tatt omsyn til.

«Det er registrert områder for låssetting av brisling både på Svarstad og Frøholm. På

nordsida av fjorden er det også registrert områder for fiske etter brisling med not.

Brislingfisket er av nasjonal interesse. Fisket går føre seg i perioden august – desember. Det

kan variere frå år til år kvar i fjorden brislingen er fangbar, men fiskeområda og

låssettingsplassene i Faleidfjorden er registrert som svært viktige.

Brisling kan ikkje slepast over store avstander. Det er derfor naudsynt å sette brislingen i lås

i nærleiken av fiskeplassane.

I anleggsperioden må ein unngå å dumpe sprengstein i låssettingsplassene. Under

brislingfisket, må ein unngå utslepp av steinstøv til fjorden, då steinpartiklene vil kunne

øydelegge gjellene til fisk som står i steng. Ein bør og i så stor grad som mogeleg, ta omsyn

til fiskeriet i byggeperioden.

Brualternativet, slik det er presentert i høyringsutkastet, vil når brua står ferdig, ikkje kome i

konflikt med registrerte fiskeriinteresser, eller marint biologisk mangfald i Faleidefjorden.»

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen skal ta omsyn til fiskeinteressene i fjorden. Dette vil bli konkretisert ved

utarbeiding av byggeplan i god tid før byggearbeidet startar.

6. John Andre Taule. Dokument nr. 103, STRYN

John Andre Taule meiner at E39 Byrkjelo - Grodås må sjåast saman med Skei – Byrkjelo.

«Eg meiner framleis at ei løysing der ein går vekk frå Våtedalen som primærstrekning for

E39 og istadenfor sjåast i samband med opprusting av veg frå Skei til Klakegg, ein tunnel frå

Klakegg/Paulen til utmark vest for Årdal (118/116/117) veg i dagen eit stykk nord på høveleg

kote med nytt innslag ved FV694 nord for Årdal og tunnell til grensa mellom Bø/Høylo med

innslag til tunnel mot Utvik mellom Flølo og Fløtre.»

Statens vegvesen sine kommentarar:

Trase for framtidig E39 på strekninga E39 Byrkjelo – Grodås vart fastlagt som del av

vedtaket for konseptvalutgreiinga (KVU) for E39 Skei – Ålesund. Strekninga Skei – Byrkjelo

som også blir omtala i merknaden vil vera ein del av framtidig planarbeid og ligg utanfor

planområdet til denne kommunedelplanen.

7

7. Arne Muldsvor. Dokument nr. 104, HORNINDAL

Arne Muldsvor stiller spørsmål om kva som vil skje med Hornindal Barnehage ved val av

alternativ H2 som framtidig E39 trase. Konkrete spørsmål er:

• Vil trafikkstøy og svevestøv frå ein brukonstruksjon løfta/hengt opp ramme kvalitetane til

Hornindal Barnehage på en verst tenkeleg måte?

• Skal den framtidige tunnelen mot Stryn ventilerast ut i barnehagen også?

• Korleis skal barnehagen ivaretakast i anleggsperioden med boring, sprenging av tunell,

ventilasjon av tunnel etter sprenging, store maskiner og masseflytting, støv og støy osv.?

• Korleis skal vegvedlikehald/snørydding ol utførast på framtidig E39-bru med gåande og

køyrande under brua? Dette er ein mykje brukt veg for barnehagebarn til og frå

skule/idrettshall?

Muldsvor føreslår å bruka noko av masseoverskotet frå anlegget til å ruste opp lokalvegane i

bygda.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå også svar på dokument 113.

Barnehagen har krav på å bli sikra mot evt. støy og støv. I planrapporten er støy omtala: «Støy

frå vegen er vurdert i tråd med grenseverdiar og metodikk i Retningslinje for behandling av

støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Som ein del av kommunedelplanarbeidet er det gjort

støyberekningar og utarbeidd støysonekart for kvar delstrekning og alternativ (sjå

teikningsheftet X001-X013). Desse er nytta ved vurdering av verknader for fagtemaet

nærmiljø og friluftsliv (sjå eigen rapport) i konsekvensutgreiinga. Kostnader ved støy er i

tillegg inkludert i utrekning av prissette konsekvensar i konsekvensutgreiinga, gjennom

programmet EFFEKT.

I vidare planfasar, det vil seie i reguleringsplan og byggeplan/prosjekteringsfasen, vil det

utarbeidast eigne støyfaglege utgreiingar, som kan nyttast til å konkretisere eventuelle

støytiltak.»

Det skal gjerast ei konkret vurdering av alle bustadhus og barnehagen i samband med

reguleringsplan for å sjå kva støytiltak ein har rett på og kva type skjerming som er best.

Eksempel på støyskjerming på brua kan vera tett rekkverk.

Anleggsperioden vil bli omtala og laga meir detaljar for i samband med utarbeiding av

reguleringsplanen for i størst mogleg grad unngå ulemper for bebuarar og barnehagen. Når det

skal lagast byggeplan og anbodsdokument for byggearbeidet vil det bli stilt konkrete krav til

anleggsperioden. Det kan til dømes vera aktuelt å planlegge tilkomst, god varsling, gjerde

rundt anleggsområdet osv. I reguleringsplanarbeidet vil det bli ein ny open planprosess der

ein kome med innspel. Statens vegvesen tek også kontakt med dei som bur og driv

verksemder langs vegen når dei skal planlegge anleggsperioden.

Vedlagde føresegner og retningsliner til kommunedelplanen har med krav til korleis

anleggsperioden skal utførast.

Vegen må byggast slik at framtidig vegvedlikehald t.d. snørydding kan utførast utan at det går

ut over dei som ferdast på lokalvegar og gang-/sykkelvegar. Tett rekkverk på bruer og eige

vedlikehaldsregime kan vera aktuelle tiltak.

8

Bruk at overskotsmasse til å ruste opp lokalvegane i bygda tek vi med oss som eit innspel til

byggeperioden. For å få til dette er Statens vegvesen avhengig av forpliktande samarbeid med

kommunen, private interessentar og andre.

8. Innbyggjarar i Innvik-Utvik-Tistam v/ W. Lyslo. Dok.nr. 105, STRYN

Det har blitt gjennomført underskriftskampanje mot tilrådd E39 plassering, kryssplassering og

påkøyringsveg i bygdene Innvik, Utvik og Tistam sidan saka vekkjer stort engasjement.

Vi ber om at Statens Vegvesen endrar på planane i tråd med folkemeininga i bygdene.

Vedlagt brevet ligg underskrift frå 436 innbyggjarar i Innvik, Utvik og Tistam. Dei har

følgjande innspel:

 Trace for E39 gjennom Vikane (Innvik/Utvik) må leggast høgast mogleg, minimum

som framlagt i alternativ V1.

 Påkøyringsveg og kryss med fv.60 må leggast til Heggdalstranda mellom Utvik og

Innvik

 Kryss mellom E39 og påkøyringsveg til fv.60 melom Li og Øyna må byggast i staden

for kryss på Skåden, for å redusere lengde på tilkøyringsveg og ulemper for miljø og

landbruk.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå også svar på dokument 125.

Val av trase for E39 i Innvik

Tilråding på alternativ V3 i Vikane er i samsvar med konsekvensutgreiinga. Samanstillinga

side 112 og forklaring på side 144 i planomtalen viser at alternativ V3 er rangert som nummer

1 dvs. som det beste for ikkje-prissette tema (miljøtema).

Generelt er E39 lagt utanom busetnaden og i øvre del eller utanom landbruksareala i Vikane.

Kryssplasseringa har også innverknad på kva som er den beste plasseringa av E39 og av ny

fv. 60.

Alternativ V3 har minst stigning på hovudvegen og difor best nytte for trafikantar og

transportbrukarar.

For alle alternativa i Innvik vil det bli liggande igjen jordbruksareal på oppsida av ny E39.

Tilkomst til desse areala må løysast som del av reguleringsplanen. I tillegg til sjølve krysset

som gir tilkomst til området på oversida av ny veg, er det aktuelt å legge inn undergangar for

tilkomst til jordbruksareal. Det kan vera naturleg å legge jordbruksundergangar ved sida av

kulvertar/bruer for elvar og bekkefar.

Trace for fv. 60 i Innvik

Statens vegvesen har peikt på at alternativet for fv.60 som ligg lengst vest er det beste ut frå

konsekvensutgreiinga. Fylkesmannen fremmar motsegn til den austlege tilførselsvegen til

fv. 60 grunna konflikt med jordverninteresser og landskapsverknader.

Kryssplassering i Innvik

For å sikre plass til eit framtidig planskilt kryss bør krysset ligga på området ved Skåden. Det

er ikkje mogleg å få plass til dette lenger vest slik det er spurt om. Sjølve kryssområdet ligg i

9

utmark og ny fv. 60 er lagt parallelt med E39 slik at den ikkje deler innmarka meir enn

nødvendig. I reguleringsplanarbeidet kan ein sjå på om ein kan bygge eit enklare kryss på

same plass, men vi ynskjer å sikre oss tilstrekkeleg areal i kommunedelplanen.

I tillegg til kryss, har SVV lagt vekt på at det er plass til eventuell busshaldeplass, noko

pendlarparkering, informasjonspunkt og område for rast m.v i tilknyting til krysset. Ved å

flytte krysset lenger vestover vil desse viktige aktivitetane ikkje vera så enkelt å få plass til.

Sidan det er få kryss på strekninga Byrkjelo – Grodås og sidan Innvik er eit svært viktig

knutepunkt med tilkopling til fv. 60 så tilrår SVV at krysset blir lagt på Skåden.

9. Grunneigarar på Skåden, Lyslo og Heggedal. Dok. nr. 106, STRYN

Grunneigarane på Skåden, Lyslo og Heggedal kjem desse to merknadane:

 Kryss mellom påkøyringsveg og E39 byggjast mellom Øyna og Li. Krysset kan

byggast som plandelt kryss med undergang for tilkomst/avkøyring

 Heile tilførselsvegen mellom E39 og fv. 60 blir trekt ca. 75 meter lenger vest, slik som

tidlegare påpeika av grunneigarane på synfaring.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå svar på dokument nummer 105.

10. Eilert Hilde, gnr. 122 bnr.7 og 8. Dokument nr. 107, STRYN

Eilert Hilde sender innspel på vegne av to eigedomar:

«Aller helst kunne vi tenkt oss at tunnelopningen og vegen i dette området vart flytta/justert

50 meter oppover mot utmarka og at ein på den måten får mindre bruk av innmark (sjå Figur

5).

Dersom dette ikkje er mulig og den planlagte traseen blir uendra (Figur 6), vil vi sterkt

anmode om at det det tas hensyn til det som de har som ønsket bieffekt i prosjektmålet (Figur

7): «avgrense tap av jordbruksareal». Ved å bruke berre oversida av vegen til anleggsområde

som skissert i Figur 6 vil en kunne unngå å øydeleggje verdifull innmark på nedsida av

vegen.»

Statens vegvesen sine kommentarar:

Det er lite truleg at veglinja kan flyttast så mykje som grunneigaren ynskjer, men vi tek det

med som eit ynskje til reguleringsplanarbeidet.

Statens vegvesen er einig i at dersom det skal vera anleggsområde her, bør det leggast på

oversida av vegen for å unngå å ta i bruk dyrka mark.

11. Sverre Kirkhorn. Dokument nr. 108, HORNINDAL

Grunneigar er imot at vegen skal gå over garden og at tunnelinnslag skal komme så nær tunet.

10

I ei evt. erstatning fryktar han at dei reelle tapa ikkje vert kompensert. Nemner mellom anna

dårlegare jordarrondering og mindre dyrka jord og på den måten ein mindre drivverdig gard.

Støy som gjev dårlegare verdi på hus og gard tel også med.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen ser at det er denne eigedomen som vil bli hardast råka av vegutbygging etter

tilrådd alternativ i Hornindal.

Prinsippsnitt som viser eigedom 205/5. Ved å legge inn lenger betongportal på tunnelen og å

bruke mur langs vegen kan eigedomen nyttast på ein betre måte.

Prosjektet ligg ikkje inne i Nasjonal Transportplan (NTP) i gjeldande periode som går fram til

2029. NTP er no under revisjon og skal handsamast i Stortinget i 2020 og gjelde for perioden

2022-2033.

11

Grunnervervsprosessen startar når det ligg føre godkjend reguleringsplan og Stortinget har

gitt løyving til vegprosjektet. Erstatning vert gitt etter gjeldande reglar

(ekspropriasjonsrettslege prinsipp).

Her er lenkje til informasjon om grunnerverv:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom

12. Hilde og Erik Nesse Sveaass, gnr. 104, bnr.30. Dok. nr. 109, GLOPPEN

Hilde og Erik Nesse Sveass oppsummerer innspela sine slik:

«Byggesteg 1 må fremstå som eget fullverdig veistrekning og ikke innbefatte B1 som et neste

byggetrinn.

Alternativ B1 og B2 medfører at all trafikk fra nye E39 videre vestover, dvs. nåværende

Breimsvegen/E39 retning Sandane og trafikk over Utviksfjellet vil gå gjennom Byrkjelo

sentrum.

Alternativ B1 med foreslått lokal tilførselsvei vil medføre omfattende tap av jordbruksareal.

Det er videre ikke gitt svar på hvordan den enkelte grunneier skal få adgang til egen

grunn/eiendom beliggende øst av nye E39.

B1 vil medføre vesentlig forringelse av eiendom Gloppen 1445-104/30. Med foreslåtte 2 veier

med i alt 4 felts bredde, vil eiendommen trolig ikke kunne være egnet for boligformål.

Alternativ B3 med tunnellinnslag vest av Byrkjelo, vil sikre et sentrum uten

gjennomgangstrafikk til og fra Sandane og trafikken fergestrekningen Anda – Lote. (med et

fremtidig bro-samband?) Trafikk over Utviksfjellet har videre to valg, enten kjøre via Reed og

eller gjennom Byrkjelo sentrum.

Et Byrkjelo sentrum uten all gjennomgangstrafikk vil gi økt verdi for nåværende boligfelt og

videre gi økt trygghet for blant annet skolevei og adkomst til Byrkjelo Stadion /Breimsbygda

Idrettslag.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Tilkomst til eigedomen er for alternativ B1 løyst ved hjelp av ny tilkomstveg, sjå revidert

plankart.

På grunnlag av innspel er kryssløysinga på Byrkjelo ved det tilrådde alternativet B1 arbeida

vidare med. E39 ligg i same trace, medan krysset er flytta. Byggesteg ein (vist som grøn linje

i plandokumenta som var ute på høyring) er ikkje med lenger. I staden er det vist eit enklare

kryss innanfor det arealet som det er behov for å bandlegge til framtidig alternativ B1.

Sjå kapittelet «Skildringar av løysinga på Byrkjelo».

Statens vegvesen er eining i at det ikkje er ynskjeleg å ha stor gjennomgangstrafikk gjennom

Byrkjelo sentrum, og har lagt vekt på dette ved val av B1 som tilrådd løysing for E39.

12

13. Grunneigarar i Markane v/Per Hatledal. Dok. nr. 111, STRYN

Grunneigarane meiner at tilrådd forslag til E39 gjennom Markane fører til store ulemper for

jordbruk, landskap, dyreliv og miljø, og ber Statens Vegvesen på nytt vurdere tidlegare

innspel om direkte tunnel til Hornindal frå Hatledal.

Tilkomst til areala er eit viktig moment for grunneigarane i Markane.

Grunneigar Magne H. Dale kjem med forslag om å bruke Styggeura til massedeponi.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Konsekvensutgreiinga viser ei samla vurdering av fordeler og ulemper med tiltaket. Området

Indre Nordfjord gjeld både Faleidfjorden med ny bru og området i Markane.

For landskapsbilde er det brua som eit nytt byggverk i ei elles urørt fjordlandskap som er

bakgrunnen for at konsekvensen er sett til stor negativ.

Tema nærmiljø/friluftsliv og naturressursar er begge sett til ubetydeleg til liten konsekvens.

«Alternativ N vil medføre noko tap av dyrka mark (ca. 2-3 dekar) og innmarksbeite ved

Øyane og Hatledal, men er samla sett vurdert som svært lite problematisk med omsyn til

dyrka mark. Skogressursane i området vert i vesentleg større grad påverka, med eit tap av ca.

200 – 250 daa skog på jamt over høg bonitet. Tilkomsten til skogressursane i området vert i

liten grad påverka dersom eksisterande skogsveg vest for Hatledal vert lagt om. Totalt liten til

middels negativ konsekvens (-/--).»

Det er for naturmangfald sett middel negativ konsekvens. «Markane er det delområdet som

har størst verdi med omsyn til naturmangfald. I denne dagsona vil fem naturtypelokalitetar

(fire kystmyrer og ein gammal boreal lauvskog) bli negativt påverka av arealbeslag og ev.

endra hydrologiske forhold. Vegen vil i tillegg påverke viktige viltområde, m.a. eit viktig

brunstområde for hjort, eit hekkeområde for våtmarksfugl (Kvitetjønna) og eit hekkeområde

for rovfugl aust for Øyane. Barskogs- og myrområda i Markane har ein viktig

landskapsøkologisk funksjon, som truleg blir noko svekka ved bygging av ny E39.

Tiltaket er vurdert å ha middels til stor negativ konsekvens (--/---) for naturmangfaldet i

denne dagsona.»

Konsekvensen for kulturmiljø er vurdert til å vera liten til middels negativ. Det er den

Trondhjemske postveg som går gjennom heile planområdet som er den store kulturverdien i

området. Vegen vil ikkje bli fysisk råka av dei skisserte tiltaka, men i Markane vil landskapet

rundt bli endra slik at det får konsekvens for opplevinga av postvegen. Det er viktig at dette

vert teke med i den vidare planlegginga, slik at det vert teke omsyn til postvegen når ein

planlegg utforminga av tiltaket.

Samla sett er konsekvensen sett til middels negativt for delområde Indre Nordfjord.

13

Offentlege etatar har ikkje varsla motsegn mot løysinga i Markane. For SVV er det eit mål å

bygga veg i dagen, dvs. ikkje tunnel der det er mogleg og ikkje for konfliktfylt. Dei ulike

interessene er avklart i planarbeidet og veglinja blir ikkje endra i Markane som følgje av

innspelet.

Tilkomsten til areala må ein sjå nærare på i reguleringsplanarbeidet.

Statens vegvesen vil ta med innspelet om å bruke Styggeura til massedeponi når ein skal

utarbeide reguleringsplan for vegen.

14. Kristin Sindre Bjørkelo / Anders Jakob Bjørkelo. Dok.nr. 112, STRYN

Eigarane av gnr. 104/bnr. 1 og 95, Kristin og Anders Jakob Bjørkelo har desse merknadane:

- Overraska over at eit byggesteg 1 er kome med i planen. Denne traséen har redusert

dimensjonering og tilkopling til eksisterande E39.

- Dei peikar på at Statens vegvesen i planprogrammet har peika på at eit slikt byggesteg

1 ikkje er i samsvar med overordna føringar om vegstandard på E39. I tillegg ville det

gjeve dårleg måloppnåing på trafikktryggleik og framkomst på E39, grunna stor

trafikk nær bustader og gardstun og jordbrukstrafikk på E39.

- Ulemper for landbruk og anna næring, for eksisterande busetnad og vidare

sentrumsutvikling med eit byggesteg 1 kjem ikkje klart fram.

- Dei peikar på at ulempene for deira eigedom er mange; tap av landbruksareal,

bandlegging av areal, redusert tilkomst til eigedomane, trafikk nær og i høgde med

bustadhusa, regulert bustadareal blir redusert, nærføring til campingplassen m.m.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har gjennom planarbeidet gjort nye trafikkberekningar. Ut frå desse nye

trafikktala ser ein at trafikken på E39 ved Byrkjelo ser ut til å bli noko lågare enn ein tidlegare

har trudd. Difor kunne Statens vegvesen gå ned på vegstandard og tilrå å bygge tofeltsveg i eit

første byggesteg i det planmateriale som låg på høyring vinteren 2018/2019.

Etter høyringsperioden har Statens vegvesen i samarbeid med Gloppen kommune jobba

vidare med dei innspela som kom inn frå grunneigarar og Tine Meierier. Vegløysinga er

justert.

Sjå kapittelet «Skildringar av løysinga på Byrkjelo».

Ulempene for eigedomen til Bjørkelo er framleis store, men ved å bygge kun i traceen for B1

vil det bli lite nærføring til bustadhus og campingplass. I den nye løysinga er det

landbruksareal som går med. Deler av dette arealet er vist som framtidig utbyggingsareal

(industri og bustad) i vedtekne reguleringsplanar.

14

15. Samarbeidsutvalet i Hornindal barnehage. Dok.nr. 113, HORNINDAL

Samarbeidsutvalet har sett på forslaga som ligg føre og er einige i at det beste forslaget nok er

H2 samanlikna med dei andre forslaga, H1 og H3. Dei er bekymra for korleis dette vil bli for

barnehagen, barna i den, foreldre og personale;

«Hornindal barnehage er ein aktiv barnehage som er mykje ute på tur og elles er mykje ute

på barnehageområdet. Vi går mykje turar til skulen, idrettshallen og til sentrum og elles

brukar vi området rundt barnehagen. Små barn ligg ute og søv gjennom stort sett heile dagen

frå kl. 10.00- 15.00. Med dette i tankane er vi spesielt oppteken av tryggleiken i området i

anleggsfasen. Det vil bli redusert tilgang til barnehagen i vegnett og redusert bruk av

turområda pga. midlertidige deponi og anlegg. I tillegg er vi bekymra for støy og forureining.

Tunnelinnslaget er nærme barnehagen og vi tenker på sprenging når barn ligg ute og søv,

anleggsstøy og t.d. støv i og ved barnehagen. Vil anleggsarbeidet ta hensyn til sprengingtider

i forhold til sovetider i barnehagen t.d.? Korleis vil barnehagen kunne gå trygt forbi bru- og

vegarbeidet?

Vi bekymrer oss også for korleis det vil bli når vi har det endelege resultatet. Vi er redd det

vil bli mykje støy med tanke på den auka mengda med trafikk. I tillegg vil barnehagen miste ei

flott utsikt nedover og vi vil miste noko av det flotte landlege området rundt oss.

Kommunedelplanen seier at det vil bli avbøtande tiltak både i anleggsfasen og i driftsfasen og

det er bra. Likevel tenker vi i samarbeidsutvalet ved Hornindal barnehage at om det hadde

vore mogleg, kunne det vere eit betre alternativ å legge tunellen forbi Hornindal barnehage

med tunnelinnslag lenger opp mot krysset ved Kvivsbrua. Då hadde ein fått redusert støy,

redusert anleggstrafikk så tett på og skåna naturen i området rundt barnehagen.»

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå også svar på dokument 104.

I samband med reguleringsplanen skal det gjennomførast ein støyfaglig utgreiing i samsvar

med gjeldande støyretningslinje T - 1442. Denne utgreiinga skal gi grunnlag for avklaring av

støytiltak. Endeleg utforming av støyskjermande tiltak skal avklarast i reguleringsplanarbeidet

og gå fram av reguleringsplankartet med tilhøyrande reguleringsføresegner.

I samband med reguleringsplanen skal det gjennomførast utgreiing av luftforureining i

samband med utslepp frå tunnelmunningane i samsvar med «Retningslinje for behandling av

luftkvalitet i arealplanlegging T-1520», nasjonale mål for luftforureiningskomponentar og

SFT sine uteluftskriterie. Denne utgreiinga skal gi grunnlag for avklaring av tiltak mot

luftforureining som skal inn i reguleringsplanen.

Anleggsperioden må planleggast slik at ein får avklart korleis ein kan ta omsyn til

barnehagedrifta. Sidan anlegget vil ligga nær både barnehage, skule og bustader vil god g

tydeleg sikring av anleggsområdet vera ekstra viktig. Informasjon må også jobbast godt med.

Sidan dette er ein kommunedelplan kan ein ikkje detaljplanlegge dette no, men vise til at det

er stilt krav om anleggsperioden under føresegner og retningsliner som følgjer planen, sjå

vedlegg.

Vi kan diverre ikkje flytta vegen eller forlenga fjelltunnelen. Tunnelpåslaget er plassert ut frå

at det er der det er fjell. Statens vegvesen tilrår å forlenge betongportalen ved eigedom 205/5,

sjå svar på dokument 108.

15

Det er utarbeida støysonekart i samband med denne kommunedelplanen som viser at

barnehagen ligg innanfor gul støysone. Det skal difor gjerast ei detaljert vurdering i

reguleringsplanen for å finn riktige støyreduserande tiltak, sjå også svar på dokument 104.I

tillegg til å vurdere tett rekkverk på brua vil ein mellom anna sjå på skjerming av deler av

uteområde, og evt. andre tiltak i dialog med barnehagen.

Avstanden frå barnehagebygget og til ny E39 kan bli om lag 90-100 meter, jf. skisse.

Snitt som viser avstanden frå ny veg og opp til barnehagen. E39 vil gå på bru i dette området

og dagens vegnett vil bli liggande som i dag.

16

16. Kystverket. Dok.nr. 114

Kystverket påpeika ved høyring av planprogrammet behovet for å auke seglingshøgda for bru

over Nordfjorden frå 70 til 75m. Dette er no tatt inn i planforslaget med eit seglingsløp på

400m. Kystverket er nøgde med denne endringa og har ingen vidare merknader til

planforslaget.

17. Stiftelsen Gamle Innvik Ullvarefabrikk, SGIU. Dok.nr. 115, STRYN

Styret i SGIU går sterkt imot det alternativet der tilkomstvegen mellom ny E39 og fv60 går

tett forbi den gamle ullvarefabrikken.

Dei grunngir melom anna dette med;

- alternativet vil ha svært negativ verknad for miljø / estetikk tett inntil den gamle

trebygningen.

- at det også er riktig å ta omsyn til dei lokale, regionale og faktisk også nasjonale og

europeiske verneverdiane i den gamle ullvarefabrikken, slik at det ikkje vert lagt ny,

sterkt trafikkert veg tett inntil bygningen.

- Tilkomstvegen mellom ny E39 og fv60 i Innvik kjem til å ha stor mengde av

tungtrafikk, som framleis vil køyre fv60 langs fjorden til / frå bl.a. industri- og

turistverksemdene i Olden og Loen, og denne store trafikkmengda vil verke negativt

på all aktivitet i den gamle ullvarefabrikken, dersom den kjem tett inntil bygningen.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har peikt på at alternativet for fv.60 som ligg lengst vest er det beste ut frå

konsekvensutgreiinga. Fylkesmannen fremmar motsegn til den austlege tilførselsvegen til

fv. 60 grunna konflikt med jordverninteresser og landskapsverknader.

18. Stryn Senterparti v/Astrid Drageset Raftevold. Dok.nr. 116, STRYN

Stryn senterparti meiner at traséen i Vikane må løftast til minimum V1 i Innvik, og over dyrka

mark i Utvik.

Ut frå omsyn til dyrka mark og økonomi, må kryss i Vikane byggjast som forkøyrsregulert

T-kryss. Dette er i samsvar med den standard vegen skal byggjast etter. Sitat:

"For ÅDT 6000-8000 skal kryss bygges som forkjørsregulert T-kryss eller planskilt kryss

og utformes i samsvar med kapittel D.1.1 eller D.1.3. "

Stryn Senterparti meiner at Stryn sentrum må knytast til E39 med fullverdig kryss på

Svarstad.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå svar på dokument 105 når det gjeld trace i Vikane.

Sjå svar på dokument 88 når det gjeld standard på kryss og kryssløysing på Svarstad.

19. Erik Charles Faulk. Dok.nr. 117, HORNINDAL

Ein del av garden til Erik Faulk, 47 da, var i perioden frå 1 januar 2010 til 1 juli 2012 utleigd

til Statens vegvesen med formål å være rigg og anleggsområde. Dette området er i

Reguleringsplan FV, 60 Lødøen - Tomasgard i Hornindal Kommune, omtalt som M1. Det

17

fordeler seg slik: 21 mål mellom E39 og FV 60 og cirka 10 mål nedanfor Kvivsbrua, ned mot

elva. Resten ligg ovanfor vegen og er ein del av eit større landbruksareal.

Grunneigar Erik Faulk ønskjer at området som låg inne som M1 i reguleringsplanen for E39

Kvivsvegen blir regulert om til Nærings/serviceareal. Bruksområde kan vere td. Turistsenter,

serviceområde, restaurant, overnatting/camping, leikeland.

I krysset ved barnehagen er det planlagd bru over noverande E39 og krysset ved avkjørsel

til Lødøen. Her har grunneigarane og beburar i Kirkhornsbakkane diskutert om det ikkje

kunne vere betre å bygge ein miljøtunnel og kome opp rundt svingen mot Kvivsbrua. Ei

slik løysing må vere betre for skulen og barnehagen, samt bebuarane i Kirkhornsbakkane

og grunneigarane som er berørt.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Å bruke det same arealet som rigg- og anleggsområde denne gongen også tek Statens

vegvesen med som eit innspel til reguleringsarbeidet.

Hornindal kommune kan i reguleringsarbeidet ta stilling til om området bør regulerast til

næring. Dette er også avhengig av tilkomst og avkøyrsle frå fv.60.

Når det gjeld miljøtunnel kan ein sjå svar på dokument 120.

20. Britt Lødøen og Elias Ngare Kabiru. Dok.nr. 118, HORNINDAL

Britt Lødøen og Elias Ngare Kabiru vil ikkje ha H2-alternativet då det kjem i konflikt med

Hornindal Barnehage, skulen, idrettsanlegget, kunstgrasbana, kyrkja og ungdomshuset

Dølheim.

Dei meiner at alternativ H3 bør veljast slik at ein får vegen vekk frå sentrum av bygda.

Som grunneigarar peikar dei på at ved å velgje H2 så øydelegg ein driftsbygningen og det

gamle huset som står på tomta i tillegg til at drift blir umogleg fordi det blir lite dyrka mark

att til å drive.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå svar på dokument 104.

Konsekvensutgreiinga viser at H2 samla sett er vurdert til å vera mindre konfliktfylt for ikkjeprissette

tema, dvs. mellom anna for naturressursar som landbruk er ein del av.

Grunnervervsprosessen startar når det ligg føre godkjend reguleringsplan og Stortinget har

gitt løyving til vegprosjektet. Erstatning vert gitt etter gjeldande reglar

(ekspropriasjonsrettslege prinsipp).

Her er lenkje til informasjon om grunnerverv:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom

18

21. Liv Oddrun Ytrebø og Hans P. Storevik. Dok.nr. 119, HORNINDAL

Liv Oddrun Ytrebø og Hans Petter Storevik meiner at kryssløysing og ny bru som er skissert i

H3 vil bli altfor dominerande og ruvande i landskapet. Dei meiner at H3 også har store

negative konsekvensar for andre som ikkje er direkte berørte som grunneigarar. Her tenkjer vi

f.eks på at det må byggast endå ei bru over Storelva.

Dei peikar på at det frå husa deira vil det bli berre 75-100 meter fram til vegskulder og at

vegen vil gå gjennom deira innmarksbeite.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har tilrådd at alternativ H2 blir valt i Hornindal. Tilrådinga i

kommunedelplanen er slik: «I Hornindal blir alternativ H2 tilrådd som det beste alternativet.

Dette gir riktig vegstandard på E39, ein får brukt eksisterande bru over Storelva, og det er

mogleg å bygge eit kryss med god utforming.

Det er også lagt vekt på at H2 er betre enn H3 på ikkje-prissette konsekvensar, særleg

naturressursar. H3 har noko betre netto nytte enn H2, men alternativet fører til nedbygging

av større landbruksareal, og det krev at ein må bygge ei ny og lang bru over

Storelva/Honndøla.»

Konsekvensutgreiinga og tilrådinga frå Statens vegvesen er i samsvar med det Liv Oddrun

Ytrebø og Hans Petter Storevik meiner.

22. Bruce Faulk. Dok.nr. 120, HORNINDAL

Bruce Faulk peikar på at begge alternativa H2 og H3 vil påverke hans eigedom.

H3 vil i stor grad dele eigedomen i to og vil ta stor plass.

Samla sett meiner han at H2 er det beste alternativet, men ynskjer seg miljøtunnel frå planlagt

utgang av tunnel ved Sverre Kirkhorn og fram mot garden til Ove Bruheim. Dette for å få E39

vekk frå Hornindal Barnehage, naboane rundt, skulen og idrettsanlegget.

Han nemner at H2 vil gå i bru rett framom huset på eigedomen og føre til redusert utsikt, støy,

støv osv.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå også svar på dokument 119. Statens vegvesen har tilrådd at alternativ H2 blir valt i

Hornindal.

Det er ikkje mogleg å legge inn ein lang miljøtunnel på alternativ H2 slik Bruce Faulk ber om.

Tunnelinnslaget er plassert ut frå at det er der det er fjell. Det er ein viktig føresetnad i planen

at eksisterande veg til Grodås sentrum og fylkesvegane i området kan brukast som i dag.

Miljøtunnel ville ha kome i konflikt med å få til kryss og samanheng med lokalvegnettet.

Vi har i planprosessen testa ut om nuy E39 kunne koma ut under noverande E39. Ei slik

løysing kjem i konflikt med kunstgrasbana og flaumsona langs elva. I tillegg ville ei slik

løysing føre behov for ny bru over Storelva/Honndøla.

Ny veg vil gå på bru over kryssområdet på Lødøen. I reguleringsplanen kan ein vurdere

avbøtande tiltak. Sjå også svar på dokument 104 og 113.

19

23. Merethe Søgnen og Asle Lyslo. Dok.nr. 121, STRYN

Merethe Søgnen og Asle Lyslo meiner generelt at det er uheldig å legge den nye vegen så

langt nede i bygda at det legg beslag på dyrka mark/innmark og aukar støyen i bygda.

Tilkomstveg i området Heggdalstranda-Lid ser dei som best for bygda i form av spart

innmark, og i form av betydeleg mindre trafikkstøy opp gjennom bygda.

Dei ser at planlagt veg kjem til å gå over kommunevegen til Drageset på sin eigedom, brnr.

126/11, i området der dei har redskapshus/steintipp/bålplass/lagerplass. Deler av området var

også tiltenkt som tomt for bustadhus for neste generasjon på garden. Dei ynskjer:

• Primært ønskjer vi at E39 leggast sør om redskapshuset.

• Sekundært krev vi at E39 plasserast slik at noverande redskapshus blir bevart,

samtidig som ein framleis kan bruke steintippen/ lagerplassen/bålplassen

For å redusere arealet på garden som E39 legg beslag på, ynskjer Merethe Søgnen og Asle

Lyslo at skråningane til E39 murast.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Planomtalen seier dette om støy: «Støy frå vegen er vurdert i tråd med grenseverdiar og

metodikk i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Som ein

del av kommunedelplanarbeidet er det gjort støyberekningar og utarbeidd støysonekart for

kvar delstrekning og alternativ (sjå teikningsheftet X001-X013). Desse er nytta ved vurdering

av verknader for fagtemaet nærmiljø og friluftsliv (sjå eigen rapport) i konsekvensutgreiinga.

Kostnader ved støy er i tillegg inkludert i utrekning av prissette konsekvensar i

konsekvensutgreiinga, gjennom programmet EFFEKT.

I vidare planfasar, det vil seie i reguleringsplan og byggeplan/prosjekteringsfasen, vil det

utarbeidast eigne støyfaglege utgreiingar, som kan nyttast til å konkretisere eventuelle

støytiltak.»

Tunet på eigedom brnr. 126/11 ligg om lag 100 meter frå ny E39 slik den er illustrert i

kommunedelplanen. Det vil vera plass til støydempande tiltak dersom meir detaljerte

støyvurderingar i reguleringsplanfasen skulle vise behov for det.

Vegen kan bli noko endra innanfor det området som er bandlagt og vi noterer ynskje om å

bevare redskapshuset, men dette blir ikkje endeleg bestemt før det blir utarbeida

reguleringsplan.

Statens vegvesen har peikt på at alternativet for fv.60 som ligg lengst vest er det beste ut frå

konsekvensutgreiinga. Fylkesmannen fremmar motsegn til den austlege tilførselsvegen til

fv. 60 grunna konflikt med jordverninteresser og landskapsverknader.

Grunnervervsprosessen startar når det ligg føre godkjend reguleringsplan og Stortinget har

gitt løyving til vegprosjektet. Erstatning vert gitt etter gjeldande reglar

(ekspropriasjonsrettslege prinsipp).

20

Her er lenkje til informasjon om grunnerverv:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom

Bruk av mur eller skråning vert vurdert i samband med reguleringsplanarbeid og vi noterer

dette ynskje. Både utslaking av skråningar og mur blir vurdert seinare, men det mest vanlege

er at ein brukar bratte fyllingar der terrenget ikkje ligg til rette for bakkeplanering og

landbruksdrift av området.

24. Roar Frøholm. Dok.nr. 122, STRYN

Roar Frøholm meiner at tårn, viadukt og tunnel slik det er vist i planane vil kome i konflikt

med eksisterande sti til Frøholmsetra og han ynskjer ei forsikring frå Statens vegvesen om at

det blir laga ny sti/veg slik at dei framleis kan kome oss på setra vår.

Dersom det skal byggast veg i dagen til spredekammer, er det beste alternativet å gå opp frå

Holen. Den same vegstrekninga vart planlagt tidleg på 90- talet, som skogsveg, og den er fullt

gjennomførbar. Vi som grunneigarar ser det som naturleg, at vi i framtida får bruke det

vegalternativet som blir bygd vederlagsfritt.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sti til Frøholmsetra må løysast som del av reguleringsplanarbeidet.

Statens vegvesen takkar for opplysningar om skogsbilvegplanar og tek dette med som

informasjon i arbeidet med reguleringsplanen.

25. Reidar Bjarne Holen. Dok.nr. 123, STRYN

Reidar Bjarne Holen har fleire innspel på korleis tunneldeponi, riggområde, tilkomstvegar

m.m kan løysast slik at det ikkje fører til belastning for grunneigar.

Støy frå trafikk og vind ber han om blir vurdert av fagfolk i samråd med grunneigar.

Han ber om å bli involvert tidleg for å finne løysingar som kan vera til nytte for grunneigar.

Han ber om 3 månader tid til å kome med uttale til ein framtidig reguleringsplan og han ber

om juridisk bistand.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Spørsmåla frå grunneigar Reidar Barne Holen er detaljerte og høyrer heime i ein framtidig

reguleringsplanprosess.

Støyrapport skal utarbeidast som del av reguleringsplanarbeidet.

Høyringsperiode for reguleringsplanar er regulert av plan- og bygningslova og er i dag 6

veker.

Det er ein kommunedelplan for strekninga E39 Byrkjelo – Grodås som er under utarbeiding

no. Seinare skal det utarbeidast reguleringsplan. Etter det, når Stortinget har løyvd pengar til

vegprosjektet, vil Statens vegvesen starte arbeidet med å erverve grunn til vegbygginga.

Juridisk bistand kan grunneigarane stille spørsmål om når ein blir kontakta om eventuelt

grunnerverv.

21

Grunnervervsprosessen startar når det ligg føre godkjend reguleringsplan og Stortinget har

gitt løyving til vegprosjektet. Erstatning vert gitt etter gjeldande reglar

(ekspropriasjonsrettslege prinsipp).

Her er lenkje til informasjon om grunnerverv:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom

26. Lars Andreas Tomasgård og Ola Lødøen. Dok.nr. 124, HORNINDAL

Lars Andreas Tomasgård og Ola Lødøen peikar på at alternativ H3 er negativt med

nedbygging av dyrka jord, det forringar landskapsbildet, verdiforringing av bustader/areal

m.m.

Dei registrerer at alternativ H3 ikkje er i samsvar med vedteken trase for fv. 60.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har tilrådd H2 som det beste alternativet. Dette er mellom anna grunngjeve i

at alternativet fører til nedbygging av landbruksareal. Konsekvensutgreiinga og tilrådinga frå

Statens vegvesen er i samsvar med det Lars Andreas Tomasgård og Ola Lødøen seier.

27. Vikane Bondelag Oddbjørn Reme. Dok.nr. 125, STRYN

Vikane Bondelag ser det som viktig at vegen fører til minst mogeleg driftsmessige ulemper

for jord- og skogbruk i Vikane og framhevar desse punkta:

- Trase for E-39 gjennom Vikane bør leggast høgast mogeleg. Minimum som framlagt

alternativ V1.

- Påkøyringsveg og kryss med fv. 60 må leggast til Heggdals stranda mellom Utvik og

Innvik.

- Kryss mellom E39 og påkøyringsveg til fv. 60 bør leggast mellom Li og Øyna i staden

for kryss på Skåden, for å redusere lengda på tilkøyringsveg og ulemper for miljø og

jordbruk.

- Det er og svært viktig at det blir etablert undergangar som er tenlege for

skogsvegnettet og undergangar for dyr og traktor.

- Behov for gjerdehald

- Uheldig med endring av vassvegar

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå også svar på dokument 105.

Statens vegvesen har tilrådd alternativ V3 for Vikane. Dette er ut frå ei samla

konsekvensvurdering;

«I Vikane blir alternativ V3 tilrådd då det har minst stigning. V3 har den beste

kryssplasseringa ut frå både miljø- og kostnadsomsyn i tillegg til at vegen er lagt høgt og i

god avstand til bygdetunet Li. Ny fv. 60 frå ny E39 og ned til dagens fv. 60 er vist som to

alternativ. Statens vegvesen peikar på at alternativet som går sørvestover er best for

naturressursar (landbruk).»

For ikkje-prissette konsekvensar som landbruk er ein del av er det oppsummert slik;

22

«I Vikane er det mindre forskjell mellom alternativa for alle fagtema. V3 er rangert som det

beste alternativet for dei ikkje-prissette fagtema samla, med liten til middels negativ

konsekvens. Også V1 kjem ut med liten til middels negativ konsekvens totalt, men er rangert

som dårlegare på tre av fem fagtema, og har derfor blitt rangert som nr. 2. V2 er det

dårlegaste alternativet, med middels negativ konsekvens.»

Statens vegvesen har vurdert å plassere krysset mellom Li og Øyna men terrengtilhøve og

omsyn til stigning på vegen gjorde at det ikkje var mogleg å få plass til eit kryss her.

Plassering ved Skåden knytt til alternativ V3 viste seg å vera den beste kryssplasseringa.

Vurdering av standard på vegen og krysstype vil ein ta opp igjen som del av

reguleringsplanarbeidet. Ved å bandlegge ei sone og ei plassering som vist i planen har ein

rom for å gjera tilpassingar. Mellom anna vil Statens vegvesen tilrå at ein ser på om ny trace

for fv. 60 kan leggast meir veke frå innmarka.

Jordbruksundergangar må på plass på strekninga. Det er gjort ei førebels vurdering i

kommunedelplanen men detaljane må gjerast i samråd med grunneigarane som ein del av

reguleringsplanarbeidet. I tillegg til undergangar og kryssing i samband med større bruer må

ein rekne med at det må byggast sambindingsvegar slik at fleire grunneigarar kan nytte dei

same jordbruksundergangane.

Vurdering av behov for gjerdehald blir ein del av reguleringsplanarbeidet.

Traseen for ny E39 er I Innvik lagt på fylling for å kunne sleppe elvar/bekkar under vegen ved

hjelp ab bruer og kulvertar utan at ein må legge om elveløpa meir en nødvendig.

Tilrådd alternativ i Innvik (V3). Grøne linjer viser vestleg og austleg alternativ for fv. 60.

23

28. Direktoratet for mineralforvaltning. Dok.nr. 128

Direktoratet for mineralforvaltning ser at omsynet til mineralressursar er ivareteke i planen og

at planområdet samla sett har ubetydeleg påverknad på mineralressursar.

29. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Dok.nr. 129

NVE støttar Statens vegvesen som tilrår å velje alternativ B1 på Byrkjelo. Det sentrale

argumentet for NVE er at B1 alternativet ikkje medfører inngrep i vassdrag, og med det

konsekvensar for ålmenne interesser i vassdraget. Vårt utgangspunkt har vore at det synest

unødvendig å krysse elva to gonger. Dette vert støtta opp gjennom at både prissette

konsekvensar, og ikkje prissette konsekvensar klårt set alternativ B1 som det beste. NVE har

motsegn (jf. PBL § 5-4) til alternativ B2 og B3.

I Utvik og Innvik vert det viktig å detaljplanlegge slik at bruer og kulvertar blir utforma på ein

god måte, og har tilstrekkeleg kapasitet til å sleppe gjennom både flaumar i eit endra klima,

og eventuelle skred/lausmassar som følgjer elvelaupa. Ein må passe på at ein ikkje overfører

vatn frå eit nedbørfelt til eit anna.

For Markane er vassdragsvernet, og konsekvensar for verdiane som ligg til grunn for

vassdragsvernet synes noko underkommunisert i planen og i KU. NVE ber Statens vegvesen

om å legge vekt på å minimere negative konsekvensar av vegen for vassdrag og hydrologi i

samband med detaljplanlegginga.

NVE støttar Statens vegvesen si tilråding om å nytte alternativ H2 i Hornindal.

Sentral- og regionalnettanlegg, transformatorstasjonar og andre større kraftleidningar som

treng konsesjon etter energilova er unnateke frå PBL. Slike større høgspenningsliner og

transformatorstasjonar skal settast av som omsynssoner (PBL § 11-8 d/kode H740) i

plankartet. Omsynssoner for PBL § 11-8 d (Bandlagde område) skal markerast med svart

ruteskravering (horisontal/vertikal). Regionalnettanlegg kryssar dei aktuelle planområda fleire

stader.

Føresegnene til planen er kortfatta. Det er gjeve meir utfyllande retningsliner for vidare

planarbeid. Generelt meiner vi planen bør gjerast meir forpliktande ved at nokre av dei gode

intensjonane ein finn i planskildringa og retningslinene vert teke inn i føresegnene.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå svar på dokumentnummer 148 når det gjeld motsegner på Byrkjelo.

Ved utarbeiding av reguleringsplan må ein utforme bruer og kulvertar på ein god måte og

følje råda frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på dette. Mellom anna bør

Statens vegvesen legge vekt på å minimere negative konsekvensar av vegen for vassdrag og

hydrologi i samband med detaljplanlegginga.

Regionalnettanlegg er merka av plankarta slik NVE har gitt innspel om.

Føresegnene er endra når det gjeld skred, flaumsoner og krav om kartlegging og

dokumentasjon av tunneldriving ved utarbeiding av reguleringsplan, sjå kapittelet om

endringar i planen nedanfor.

24

30. Anne Lise Fløtre. Dok.nr. 130, GLOPPEN

Anne Lise Fløtre peikar på at det er stor forskjell på dei naturgjevne forhold på dei ulike

sidene av dalen på Byrkjelo.

Området Hjellemarka, teigane til Hjelle nærmast Teita, har vore ein del av ein gamal

drifterute.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Vi er einige i at dei naturgjevne tilhøva er ulike. Dette går fram av rapporten om

naturressursar men er berre ein av mange omsyn vegutbygginga må ta.

Gamlevegen på som gjekk sørfrå gjennom Votedalen og via Hjelle og Teita er omtala i

konsekvensutgreiinga, deltemarapport kulturminne.

31. Breim Bondelag. Dok.nr. 131, GLOPPEN

Breim Bondelag (Bondelaget) sitt hovudpunkt er at det i utbygginga av ny E39 vert bygd ned

minst mogleg matjord. Dei set som krav at som hovudregel må eit dekar dyrka jord avbøtast med

to dekar nydyrka areal.

Breim Bondelag ser det som svært viktig at Vegvesenet tilrår å nytte dagens trasé i strekninga

Bergheim-Byrkjelo, som eit kostnadsredusert B1-alternativ.

Dei peikar på at TINE Meierier på Byrkjelo er svært viktig for Gloppen kommune og for

landbruket i fjordane og at det difor utgreiast om tunnelinnslaget kan flyttast til naudsynt avstand

frå meieriet. Dette må gjerast i nærmare dialog med TINE.

Dersom tunnelinnslaget vert på Kleppe (B3) må traséen gå som eit kostnadsredusert alternativ

gjennom Byrkjelo sentrum, grunna eit elles stort tap av dyrka mark, ca 100 dekar for H5-standard.

Bondelaget ber om at Vegvesenet har eit sterkt fokus på at anlegget vert så godt planlagt at

anleggsperioden vert kort. Dei har også desse innspela:

- riggplassen må lokaliserast til udyrka mark

- Fyllingar må leggast slik at dei kan dekkast med jord og såast til med eng

- tunnelmassen må ellers nyttast til lokale prosjekt

Statens vegvesen sine kommentarar:

Grunnervervsprosessen startar når det ligg føre godkjend reguleringsplan og Stortinget har

gitt løyving til vegprosjektet. Erstatning vert gitt etter gjeldande reglar

(ekspropriasjonsrettslege prinsipp).

Her er lenkje til informasjon om grunnerverv:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom

NVE har varsla motsegn mot alternativ B3 (og B2).

Kryssløysing på Byrkjelo

Etter høyringsperioden har Statens vegvesen i samarbeid med Gloppen kommune og ut frå dei

innspela som kom inn frå grunneigarar og Tine Meierier jobba meir med det tilrådde

alternativet og kryssløysinga på Byrkjelo. E39 ligg i same trace men krysset er flytta.

25

Byggesteg ein (vist som grøn linje i plandokumenta som var ute på høyring) er ikkje aktuelt. I

staden er det vist eit enklare kryss innanfor det arealet som det er behov for å bandlegge til

framtidig alternativ B1. Det gir mindre nærføring til bustadhus og campingplass slik

midlartidig løysing ville gitt.

Sjå kapittelet «Skildringar av løysinga på Byrkjelo».

Statens vegvesen tek med Breim Bondelag sine innspel om riggområde, fyllingar, bruk av

tunnelmassar osv. i reguleringsplanarbeidet.

32. Martin Flore Frøholm. Dok.nr. 132, STRYN

Martin Flore Frøholm ønskjer å få tunnelmasse i samband med vegutbygging i område der

han er grunneigar og han ber om at setervegen der tunnellinnganen startar vert teken vare på.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen vil vurdere tilbodet om å ta imot tunnelmassar i samband med

reguleringsplanarbeidet. Setervegen vil ein prøve å enten ta vare på slik den ligg, eller den vil

bli tilpassa slik at bruken av den kan halde fram.

33. Ove Hammer. Dok.nr. 133, STRYN

Ove Hammer tilrår at tilkomstvegen til fv. 60 blir lagt til Heggdalstranda (vestleg alternativ).

Dersom austleg alternativ blir valt vil det gå med så mykje areal hjå han at driftsgrunnlaget

fell bort meiner han.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har peikt på at alternativet for fv.60 som ligg lengst vest er det beste ut frå

konsekvensutgreiinga. Fylkesmannen fremmar motsegn til den austlege tilførselsvegen til

fv. 60 grunna konflikt med jordverninteresser og landskapsverknader.

Det austlege alternativet er teke ut av planen slik Ove Hammer ynskjer.

34. Gode vegar v/ Svein Sunde. Dok.nr. 134, STRYN

Etter Gode vegar sitt syn må funksjonalitet for nærområda vege tyngre enn vurdering av

fartsgrense på 80 eller 90 km/t. Det same gjeld plassering av kryss. Kommunedelplanen skal

fastsette korridorval og ikkje alle detaljar. Vi vil likevel be om at korridoren tek omsyn til

minst mogleg beslag av produktivt landbruksareal og vert justert deretter. Og at det vert avsett

nok areal til kryss.

Gode Vegar meiner at Regional Transportmodell (RTM) ikkje får med alle reiser mellom

andre destinasjonane Briksdalen og Loen i sør og Geiranger og at dette ville gitt ei større

positiv samfunnsøkonomisk nytte enn det EFFEKT analysen viser.

Vi krev at det vert etablert eit fullverdig E39 kryss nord/sør på Svarstad med vurdering av

aktuelle krysstypar, sjølv om det etter dagens vegnormalar må skje gjennom ei

avvikshandtering av avstand til tunnel/bruk av akselerasjons- og retardasjonsfelt.

Der normalløysningane gir urimelege kostnader eller inngrep gir fråvikssystemet også høve til

lokale tilpassingar. Fullverdig kryss på Svarstad må vurderast i lys av dette i neste planfase.

26

Gode Vegar registrerer at det ikkje skal vere gang- og sykkeltrafikk langs E39 Byrkjelo-

Grodås, men at denne må nytte fv. 60/Rv. l5. Berre eit halv kryss på Svarstad vil etter vårt

syn utløyse at det må byggast gang- og sykkelveg mellom Svarstad og Markane.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå svar på dokument 88 når det gjeld vegstandard, kryssløysingar generelt og kryss på

Svarstad.

Brua over Nordfjorden er ikkje planlagt med gang- og sykkelveg. Dagens vegnett, dvs.

fylkesveg 60 og andre fylkeskommunale/kommunale vegar vil fungere som gang og

sykkelvegar i tillegg til eksisterande gang- og sykkelvegar.

Rasteplass/utsiktsplass er aktuelt å bygge ved Svarstad. Sjå også planomtalen kap. 3.1.4.

35. Gloppen klatreklubb. Dok.nr. 135, GLOPPEN

Gloppen klatreklubb ber om at klatrefeltet deira som ligg mellom Utvik og Innvik blir teke

omsyn til i vidare planlegging;

«Mellom Innvik og Utvik ligger et svært godt klatrefelt, for klatrere betegnet som

«Karakush». Dette ble tilrettelagt for klatring i 2004, og er svært viktig for de lokale

klatreklubbene. Anlegget blir også brukt av klatreklubber fra andre regioner, ofte forbundet

med klubbturer til Stryn. I 2018 ble det utgitt en guidebok for Sogn og Fjordane, «Klatrefører

for Sogn og Fjordane» hvor klatrefeltet ble presentert. Det finnes også en engelsk klatrefører

på internett for feltet.»

Dei ber om at føresegnene for kommunedelplanen har med dette:

«I detaljreguleringen skal det fremkomme hvordan klatrefelt mellom Innvik og Utvik ivaretas

på en slik måte at atkomst til klatrefeltet, og selve klippen, kan benyttes på lik linje som idag.

Dette skal gjøres i samarbeid med lokal klatreklubb».

Statens vegvesen sine kommentarar:

Korleis ein kan ta omsyn til klatrefeltet mellom Olden og Innvik kan avklarast som ein del av

reguleringsplanarbeidet.

36. Tomasgard Grunneigarlag v/ Einar Helge Tomasgard. Dok.nr. 136,

HORNINDAL

Grunneigarane på Tomasgard er svært kritiske til arealbruken for alternativ H3. Dei har merka

seg at H3 ikkje er i samsvar med vedteken kommunedelplan for fv.60 og dei ynskjer at

veglinja for fv. 60 skal leggast i samsvar med vedteken kommunedelplan av 18.10.2012.

Dei meiner det at også H2-alternativet vil gi negative visuelle inntrykk i eit naturprega

landskap og ynskjer at det blir arbeida med å finne betre løysingar for alternativ H2.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har tilrådd H2 som det beste alternativet. Dette er mellom anna grunngjeve i

at alternativet fører til nedbygging av landbruksareal. Konsekvensutgreiinga og tilrådinga frå

Statens vegvesen er i samsvar med det grunneigarlaget legg vekt på.

I reguleringsplanarbeidet vil ein jobbe vidare med detaljar for det tilrådde alternativet H2.

27

37. Stryn Arbeidarparti v/Randi Bjørset. Dok.nr. 137, STRYN

Stryn arbeidarparti krev i sin uttale at det utarbeidast eit alternativt kryss på Svarstad som

viser fullt kryss for av og påkøyring mellom E39 og RV15 på Svarstad både frå / til nord og

frå / til sør. I vinterhalvåret er Svarstadsvingane eit hinder for tungbiltrafikken meiner Stryn

AP.

Stryn Ap krev at det snarast vert sett i gang vindmålingar som grunnlag for dimensjonering av

brua.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå svar på dokument 88.

Vindmålingar er mest vanleg å sette i gang når ein ha fått klarsignal til å starte

reguleringsplanarbeid for prosjektet.

38. Tine Meierier avdeling Byrkjelo. Dok.nr. 138, GLOPPEN

TINE Meierier meiner det gjev grunn til bekymring at tilrådd løysing i framlegg til

kommunedelplan for Gloppen legg opp til bandlegging av områder som er regulert til

industriformål og meiner at dette vil kunne påverke vidare utvikling for anlegget og hemme

framtidig verdiskaping i området. Dei ber derfor om at Statens Vegvesen tek omsyn til dette

under vidare planlegging av traseen gjennom bygda.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå svar på dokument 131.

39. FAU Hornindal skule v/ Anita Brenna Muldsvor. Dok.nr. 139,

HORNINDAL

FAU ved Hornindal skule forstår det som at alternativ H2 er ein anbefalt trase, men vi syns

det er veldig uheldig at en legg ein så stor veg midt mellom barnehage og skule i bygda vår.

Barnehagen er flinke til å nytte lokalmiljøet som skulen, hallen, bana, fiskeplassen ved elva,

badestranda og sentrum. Skuleelevane besøker barnehagen for gjensidig framsyning, leik og

aktivitet. Dei har og fadderordning for førskuleborna i barnehagen. For at dei skal kunne

halde fram med å ha gjensidig kontakt og kome seg utanfor uteområda sine, må det vere

trygge og gode kryssingar av vegane i området. Korleis ein tenkjer seg ei trygg kryssing for

borna over den nye vegtraseen, er veldig uklart for oss.

Vi kan ikkje sjå anna enn at det også kan verte både meir støy og meir støv ved aukande

trafikk og auka fart. Vi kan ikkje godta nokon veg i dagen i dette området. Vi krev at vegen

vert lagt under bakkenivå/i tunnel om ein vel ny vegtrase mellom barnehagen og skulen.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Anbefalt veglinje vil ligge nærare barnehagen og på eit høgare nivå enn dagens veg.

28

Den vegen som går forbi barnehagen i dag (dagens E39) vil bli liggande igjen som ein

lokalveg melom ny E39 og Grodås sentrum. Trafikken på det som er dagens veg forbi skule

/barnehage vil difor gå mykje ned. Nytt kryss mellom E39 og dagen veg (som i framtida blir

lokalveg til Grodås) vil ligga oppe ved Kvivsbrua.

Trafikken på E39 vil gå på ei bru forbi barnehagen. Gangtilkomst mellom skule og

barnehagen blir som i dag, dvs. barnehagen og skulen kan bruke det gangvegnettet som vart

bygd i samband med Kvivsvegen.

Dei trafikale tilhøva for gåande og syklande vil difor bli minst like god som i dag.

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen undervegs i arbeidet med

kommunedelplanen sett på ei løysing som kryssar under dagens E39. Dette gjekk ikkje pga

flaumfare og fordi ei ny bru over Kvivselva kom for lågt i høve til flaum. Løysinga gav også

store inngrep i idrettsanlegget ved skulen.

Sjå svar på dokument 104 og 113 når det gjeld barnehagen.

Skjerming mot støy t.d med tett rekkverk vil bli detaljert som del av reguleringsplanen.

40. Rasmus K Kirkhorn. Dok.nr. 140, HORNINDAL

Rasmus Kirkhorn er grunneigar av gbnr. 205/ 6 og 7 i Hornindal og dermed direkte råka av

alternativ H1. Når det gjeld det alternativet som skal veljast, vonar vi at ein kan finne ein trase

som ikkje har nærføring til eksisterande busetnad og barnehage (slik som H1/H2) og som

likevel tilfredsstiller krava til nye ferjefri E39.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har tilrådd H2 som løysing ut frå ei samla konsekvensvurdering.

Sjå svar på dokument 139.

41. Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen v Ketil F. Hansen. Dok.nr. 141,

STRYN

Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen har desse innspela til planen:

• Tilførselsveien må komme så nært mulig brua som mulig. Noe som vil korte ned veien

både nordover og sørover.

• Skilting til Briksdalen med severdighetsmerke både nordfra og sørfra på begges sider

av fjorden. Skilting til Olden både nordfra og sørfra på begges sider av fjorden.

• Bru, med minimums seglingshøgde som er dimensjonert for framtiden.

• Minst mulig stigning for tilførselsveiene.

• Færrest mulig svinger.

• Størst mulig svingradius.

• I et turistområde som indre Nordfjord bør det settes særegne krav til utforming av

prosjekt av denne størrelsen. Sett fra veien; må det være omgivelsene som skal være i

fokus. Sett fra sjø og land, må veien felles inn i naturen og ta igjen området rundt uten

å bryte terrenget. Broen bør ha utsiktspunkter og være tilgjengelig for gående og

syklende. Tilkomst til bro for gående og syklende må også regnes inn.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Kryss ved Svarstad er lagt inn i kommunedelplanen og saman med kryss i Innvik gir det god

tilknyting til vegane som fører til Olden og Oldedalen.

29

Skilting blir vurdert som del av byggeplanen for anlegget.

Seglingshøgde på bruer blir fastsett av Kystverket, sjå dokument nummer 114.

Tilførselsvegane er planlagt og dimensjonert etter handbok N100. Det er ny fv.60 frå E39 i

Innvik og ned til eksisterande fv.60 som er den nye tilførselsvegen som fører til Olden. Denne

er dimensjonert med vegbreidde 6,5 meter og maks stigning 6%.

God landskapsforming har vore jobba med i kommunedelplanen m.a. ved at vegen ligg i

bakkant av landbruksbygdene, det er brukt fylling som kan revegeterast i staden for

fjellskjeringar og det er lagt vekt på at kryssa er plassert på dei best eigna areala. Korleis ein

skal jobba vidare med landskapsforming i reguleringsplanfasen står under kap. 4.3.2 i

planomtalen.

Brua over Nordfjorden er ikkje planlagt med gang- og sykkelveg. Dagens vegnett, dvs.

fylkesveg 60 og andre fylkeskommunale/kommunale vegar vil fungere som gang og

sykkelvegar i tillegg til eksisterande gang- og sykkelvegar. Rasteplass/utsiktsplass er aktuelt å

bygge ved Svarstad. Sjå også planomtalen kap. 3.1.4.

42. Sogn og Fjordane Bondelag. Dok.nr. 142

Sogn og Fjordane Bondelag vil for heile traseen peike på at dyrka jorda må prioriterast

høgare, slik at inngrepa på dyrka mark vert minimale. Dette gjeld både på Byrkjelo, Vikane

og i Hornindal.

Dei stiller spørsmålsteikn kring vegstandaren og meiner det er bra å tenkje seg høg

vegstandard på bruer og tunellar, men at ein bør vurdere bredda på vegstandard som går i

dagen for å minimere inngrepa på dyrka mark og i nærmiljøa.

Sogn og Fjordane Bondelag KREV at det blir laga ein eigen nydyrkingsplan for Breim,

Vikane og Hornindal. Erstatning av dyrka jorda for dei som driv aktivt jordbruk må vere at

ein erstattar dyrka jord med NY dyrka jord.

Byrkjelo:

- krev at ein må utsette trasévalet for Byrkjelo for å vurdere om dagens trase kan nyttast

- dei peikar på myrareal som erstatningsareal som kan dyrkast

- ynskjer seg tunnel i bakken for deler av B1-traseen

- meiner at tunnelinnslaget i B1- og B2-alternativet må flyttast slik at ein sikrar at TINE sitt

anlegg på Byrkjelo har stort nok areal til vidare utvikling av anlegget

Vikane:

- Ein må velje hovudtrase V1. Til lenger opp i terrenget ein trekkjer denne vegen, til

mindre dyrka jord vert råka.

- Kryssløysing med veg til Rv60 må leggast til Heggdalsstranda mellom Innvik og

Utvik.

- Kryssløysinga må flyttast og leggast mellom Li og Øyna. Løysinga som ein i dag legg

opp til tek unødvendig mykje dyrka jord.

30

For Hornindal støtta Sogn og Fjordane Bondelag valet av H2 som hovudalternativ for vegen i

Hornindal.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Omsynet til dyrka jord er omtala i delrapporten «naturressursar» og ei oppsummering er teke

med i kap. 4.3.6 i planomtalen. Konsekvensutgreiinga har samanstilt konsekvensane for ulike

miljøtema og det utbyggingsalternativet som gjev minst negative konsekvensar for ikkjeprissette

tema er vurdert til å vere B1-V3-N-H2.

Val av vegstandard blir m.a. gjort ut frå forventa trafikkmengd 20 år etter opning, jf.

planomtale kap. 3.1.1. Kommunedelplanen sikrar ein trace for ny veg. Val av vegstandard vil

bli vurdert på nytt ved oppstart av reguleringsplanarbeidet.

Sjå svar på dokument 131 for løysingane på Byrkjelo og svar på dokument 125 når det gjeld

løysingane i Vikane.

Statens vegvesen har peikt på at alternativet for fv.60 som ligg lengst vest er det beste ut frå

konsekvensutgreiinga. Fylkesmannen fremmar motsegn til den austlege tilførselsvegen til

fv. 60 grunna konflikt med jordverninteresser og landskapsverknader.

Grunnervervsprosessen startar når det ligg føre godkjend reguleringsplan og Stortinget har

gitt løyving til vegprosjektet. Erstatning vert gitt etter gjeldande reglar

(ekspropriasjonsrettslege prinsipp).

Her er lenkje til informasjon om grunnerverv:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom

43. Fylkesutvalet, Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Dok.nr. 143

Fylkesutvalet støttar det tilrådde alternativet til Statens vegvesen, jf. planomtalen kapittel 6,

inkludert redusert standard på veg og kryss og innkorting av trasé på Byrkjelo. Fylkesutvalet

meiner likevel ein må vurdere løysingar som er minst mogleg arealkrevjande og ein standard

som er tilpassa trafikkgrunnlaget og som held kostnadane på eit nivå som gjer at prosjektet er

kan realiserast.

Fylkesutvalet understrekar at ein i det vidare arbeidet med traséar og tilpassingar må leggje

stor vekt på lokale behov og interesser.

Fylkesutvalet krev at omdisponert jord vert teken vare på for bruk til nydyrking og/eller

jordforbetring.

Fylkesutvalet kan på dette plannivået ikkje seie seg samd i arealbruken, jf. lov om

kulturminne § 8, fjerde ledd. Dette inneber at planen ikkje har rettsverknad før det er avklart

om den råkar automatisk freda kulturminne. Arealbruken vert først avklart på

reguleringsplannivå.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Vegstandard på E39 er i samsvar med handbok N100. Sjå også dokument 143.

Bruk av massar vil Statens vegvesen ha som tema ved utarbeiding av byggeplan.

31

Arealbruk og omsyn til kulturminne vil bli avklart på reguleringsplannivå.

44. Jann Bergheim. Dok.nr. 144, GLOPPEN

Jann Bergheim, eigar av fritidseigedom Breimsvegen 1952, meiner at utbygging av E 39 etter

alternativ B 1 vil ha svært store og uheldige verknader for bruken av eigedomen. Han er imot

val av alternativ B1 og peikar m.a på at:

o Avstanden frå hytta til E39 blir halvert

o Trafikkstøyen vil auke

o Tilkomstvegen til hytta blir kutta

Dersom bruksverdien av hytta vert sterkt forringa, kan innløysing av hytta bli aktuelt.

Jann Bergheim meiner at alle alternativ fører til stor øydelegging av landbruksjord og at det

ikkje er behov for å gjera noko med vegen ved Bergheim.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Kommunedelplanen viser tilkomst til hytta, dvs den same vegen som går til Åland. Sjå også

svar på dokument 131.

Som del av reguleringsplanen vil tiltak mot støy bli vurdert på nytt. For ein fritidseigedom er

det skjerming av uteplass som først og fremst er aktuelt.

Planomtalen seier dette om støy: «Støy frå vegen er vurdert i tråd med grenseverdiar og

metodikk i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).»

Grunnervervsprosessen startar når det ligg føre godkjend reguleringsplan og Stortinget har

gitt løyving til vegprosjektet. Erstatning vert gitt etter gjeldande reglar

(ekspropriasjonsrettslege prinsipp).

Her er lenkje til informasjon om grunnerverv:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom

45. Gloppen Arbeidarparti v/ Arnar Kvernevik. Dok.nr. 145, GLOPPEN

Kryss og tunnelinnslag, som i alternativ B3, vest for Byrkjelo er Gloppen Arbeidarparti si

føretrekte løysing.

Gloppen Arbeidarparti meiner at alternativa B1 og B2 vil redusere TINE sine mogelegheiter

for utviding og Gloppen kommune sitt planlagde bustadfelt Byrkjelo Aust vil kunne bli råka,

både av at arealet vert avgrensa og av trafikkstøy.

Gloppen AP vil på denne bakgrunnen krevje ein revidert kommunedelplan der

tunnelalternativ B3, med ei tilknyting til eksisterande veg som eit T-kryss vest for Byrkjelo

sentrum, vert konsekvensutgreidd. I samband med dette alternativet må det planleggast og

utgreiast ein samanhengande og forsterka gang- og sykkelveg frå Reed til Byrkjelo. Tap av

matjord på grunn av breiddeutviding og etablering av gang- og sykkelveg må kartleggast og

avbøtande tiltak/erstatning må vurderast.

32

Statens vegvesen sine kommentarar:

Det er etter at kommunedelplanen har vore på høyring gjort avklaringar mot Tine Meierier og

gjort tilpassingar på kryss og løysing for alternativ B1, sjå dokument 131.

Tunnelalternativ B3 er konsekvensutgreidd som del av denne kommunedelplanen.

Bruk av eksisterande veg fram til eit T-kryss og tilkopling til alternativ B3 er i strid med

nasjonale mål om at hovudvegane mellom landsdelane skal gå utanom tettstadane og ikkje ha

redusert fartsgrense. Samanstillinga av ikkje-prissette konsekvensar side 112 i planrapporten

viser at alternativ B1 er det samla sett beste for Byrkjelo med liten til middels negativ

konsekvens. For tema nærmiljø og friluftsliv er B1-alternativet klart best.

Planlegging av gang- og sykkelveg langs dagens E39 mellom Byrkjelo og Reed fell ikkje inn

under dette planarbeidet.

46. Hornindal sokneråd v/Anne Lødemel Honningsvåg. Dok.nr. 146,

HORNINDAL

Hornindal sokneråd ber innstendig om at ikkje alternativ H1 blir valt.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har tilrådd H2 som det beste alternativet i Hornindal. På grunn av

trafikksikkerheit varsla Statens vegvesen motsegn mot alternativ H1 i Hornindal. Delrapport

kulturminne peikar på dei same negative konsekvensane for kyrkja som soknerådet tek opp.

47. Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane (FNF. Dok.nr. 147

Basert på kunnskapsgrunnlaget er det tydeleg at vi ikkje kan halde fram med større

arealendringar eller fragmentering av landskapet basert på bit-for-bit-utbygging. Ein bør

leggje rapportane frå Riksrevisjonen til grunn, og kommunestyret og administrasjonen bør

evaluere status i kommunen, slik at forvaltninga vert tilpassa regelverket og målsettingane for

2030-agendaen og FN sine berekraftsmål.

Kunnskapsgrunnlaget om klimaendringar og arealendringar, samt funna frå Riksrevisjonen i

2007 og 2011, bør forankrast tverrpolitisk i kommunestyret. Vi oppmodar kommunestyret og

administrasjonen til å leggje vekt på denne kunnskapen både i pågåande planprosessar, og alle

komande kommuneplanar og reguleringsplanar.

Organisasjonane i Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane har god kompetanse innan

naturforvaltning, miljø og planlegging og dei inviterer på dette grunnlaget kommunestyret og

administrasjonen til samarbeid om planlegginga, for å sikre naturgrunnlaget,

friluftslivsinteressene og primærnæringane.

48. Fylkesmannen i Vestland. Samordna fråsegn med motsegn. Dok.nr. 148

I tråd med rutinane som KDM rår til for samordninga til fylkesmannen i motsegnsaker vart

kommunane Stryn, Gloppen og Hornindal inviterte til å drøfte dei aktuelle motsegnspunkta i

møte 11. februar i år. Den samordna fråsegna frå fylkesmannen med motsegn oppsummerer

møtet og gir konklusjon på motsegnene. I tillegg gir brevet frå fylkesmannen mange råd om

vidare planlegging.

33

Motsegner

Motsegnene til alternativ B2 og B3 på Byrkjelo og den austlege tilførselsvegen til Fv60 i

Innvik medfører at alternativa ikkje kan vedtakast av Gloppen og Stryn kommunar. Vi legg til

grunn at kommunane vil vurdera dei andre alternativa som føreligg, ev. gjere tilpassingar,

slik at grunnlaget for motsegnene fell bort.

Dersom kommunen som planstyresmakt likevel finn å ville gå vidare med alternativa det er

fremma motsegn til, vil alternativet vere å be om mekling, jf. § 5.6 i pbl.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Staten vegvesen tek motsegnene til følgje.

Byrkjelo

Veglinja og kryssutforminga på Byrkjelo er endra, sjå svar på merknad 131.

Omsyn til naturtypen Stølsgjelet må arbeidast vidare med som del av reguleringsplanarbeidet.

Innvik

Den austlege tilførselsvegen er teken ut av plankartet fordi fylkesmannen har varsla motsegn

mot denne løysinga.

Markane

Då ein per i dag ikkje har full oversikt over kva som vil vere den miljø- og samfunnsmessig

beste løysinga i Markane, vil diskusjonen om ei best mogeleg løysing for naturmangfaldet

måtte kome oppatt ved reguleringsplanarbeidet. Detaljerte vurderingar og vidare diskusjon må

førast mellom SVV og Fylkesmannen for å minimere moglege skadar i området.

49. Arve Ytre-Eide. Dok.nr. 149, STRYN

Arve Ytre-Eide meiner at det kan byggast fullt kryss på Svarstad. Han hevdar mellom anna at

dersom ein legg ny E39 over rv. 15 vil det vera plass til fullt kryss på Svarstad.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Sjå svar på dokument 88 når det gjeld kryssløysingar på Svarstad.

Å legge E39 over rv. 15 slik Ytre-Eide foreslår vil vera fordyrande på brua fordi den blir

unødvendig høg og det vil heller ikkje gi stort nok areal i dagen til å bygge eit komplett kryss.

50. Gloppen KRF. Dok.nr. 150, GLOPPEN

Gloppen KrF seier i sitt innspel at dei går for ein trase som knyter vegen best muleg til resten

av kommunen og som ikkje svekkar vidare utbygging av Tine Meierier og bustadfelt på

Byrkjelo. Gloppen KrF meiner at desse prinsippa må leggast til grunn for val av framtidig E

39 på Byrkjelo:

1) Minst muleg av dyrka og dyrkbar mark må gå med

2) Eit traseval som knyter vegen mest muleg til dagens E 39 Byrkjelo – Reed – Sandane

34

3) Eit traseval som ikkje medfører begrensningar for framtidig utviding av Tine Byrkjelo

Gloppen KRF meiner at Gloppen kommune må stå på å få gjennomført trasevalet etter

alternativ 3, som er det alternativet som skapar best utvikling for heile Gloppen kommune.

Statens vegvesen sine kommentarar:

Statens vegvesen har vurdert konsekvensane for naturressursar (landbruk) i

konsekvensutgreiinga. I den samordna fråsegna frå Fylkesmannen i Vestland, sjå dokument

48, er dette kommentert slik «For landbruket er det viktig å unngå oppdeling og

fragmentering av større, samanhengande jordbruksareal og plassere ny vegtrasé mest mogleg

i utkanten av dyrka mark. Sjølv om det truleg vil gå med litt meir dyrka jord med alternativ

B1, så er det dette alternativet som i følgje konsekvensutgreiinga inneber minst oppsplitting

av jord- og utmarkseigedomar.»

E39 vil bli knytt til dagens veg til Reed/Sandane/Anda ved eit kryss på Byrkjelo. Det er etter

høyringsfristen utarbeidd ny løysing for krysset sik at det ligg tettare på Byrkjelo sentrum.

Sjå svar på dokument 131 om dei tilpassingar av vegen som er gjort på Byrkjelo for å ta

omsyn til Tine Meierier.

35

Skildring av løysinga på Byrkjelo

Verknaden av kommuneplanen

Kommunedelplanen bandlegg eit areal på kvar side av framtidig veglinje. Det skal utarbeidast

reguleringsplan for veg og tilgrensande område i god tid før utbygging. Mange av spørsmåla som er

tekne opp i innkomne innspel vil bli avklart i ein framtidig reguleringsplan men dei er omtala

nedanfor for å forklare kva ein må jobbe vidare med og kva moglegheiter kommuneplanen gir.

Om vegløysinga

Kommuneplanen viser eit planskilt kryss der lokalvegen kryssar under E39. E39 er heva

med omlag to meter i forhold til forslaget som var på høyring. Dette er eit planskilt kryss og det vil

fungere effektivt for dei som skal av og på vegen. Avkøyring til meieriet blir direkte frå krysset på

same veg som går mot Byrkjelo. Ei kryssløysing med lokalvegen under E39 let seg lettare tilpasse i

dette terrenget og tek mindre areal enn det som var vist i planen som låg ute til høyring.

Kollektivløysing ved krysset på Byrkjelo

I samsvar med ynskje frå Gloppen kommune er det vist kollektivløysingar ved krysset. Skissa

viser busshaldeplass, parkering for pendlarar i tillegg til kryssområdet. Det er vist

gang- og sykkelveg frå sentrum og opp til busshaldeplass.

Det er også mogleg å legge busshaldeplassen nærare sentrum.

Framtidig arealbruk ved kryssområdet

Området mellom dagens veg til Meieriet og bustadfeltet er regulert til bustad. Det er opp til

Gloppen kommune i ein framtidig reguleringsplan å vurdere kva arealbruk dei ynskjer i området

mellom bustadfelt, Meieriet og ny veg.

Oppdyrking og masseplassering i området mellom ny veg og skogen/fjellfoten kan vera aktuelt

dersom areala også i framtida skal vera jordbruksareal. Terrenget ligg til rette for det og det ligg nær

tunnelportalen og tilgang på massar.

Areal på oversida av ny veg kan kanskje nyttast til industri/lager/parkering eller liknande.

Det er mogleg å få tilkomst til arealet på oppsida av ny E39 frå nytt kryss. Deler av arealet er

vist som skredfarleg. Dette er noko som vil krevja reguleringsplan. Kommunen kan spela inn

ynskje om dette i samband med reguleringsplan for veganlegget og kan då avtala med Statens

vegvesen om dei ynskjer å utarbeide eigen plan eller om det kan vera med i vegplanen.

Undersøking må gjerast for å få avklart rasfare (det er strengare krav til byggeområde enn til

naturområde) og undersøkingar om grunnforhold osv kan ein få til i fellesskap.

41

Løysingar for Meieriet

I gjeldande reguleringsplan for området er det vist eit næringsareal på ca. 12 daa på andre sida

av tilkomstvegen til meieriet for framtidig utviding.

Eventuell utviding av meieribygget vil primært skje nær dagens bygg på det arealet som no er

parkeringsplass. Arealbehov utover dette er flisfyringsanlegg, drivstoffanlegg, utelager og evt.

erstatningsareal for parkeringsplassar.

Skissa nedanfor viser at arealet mellom ny veg og vegen opp til meieriet kan bli eit

utvidingsareal for meieriet på om lag 20 daa. I eit framtidig reguleringsplanarbeid kan ein

vurdere om behovet for utvidingsareal er blitt større og evt. ta med meir utvidingsareal. For

bruk til parkeringsplassar kan mellom anna området på oversida av tunnelportalen vurderast

dersom tilkomstveg og omsyn til naturmangfald blir løyst.

42

Tilkomst til jordbruksareal, til Åland og til hytta

Vi legg inn parallell jordbruksveg på oppsida av ny E39, samanhengande frå kryss til overgang ved

Bergheim. Den må gå på topp skjering. I reguleringsplan bør dei truleg legge inn mur langs

hovudvegen for å få mindre forbruk av innmark.

Behov for jordbruksundergangar/jageros må ein ta opp i reguleringsplanarbeidet. Det er sett av plass

i kommunedelplanen til å løyse dette.

Vegen til Åland er altså forlenga med jordbruksveg heilt fram til bru over E39 ved Bergheim.

Dette gir tilkomst til hytta med tilsvarande standard som dagens veg.

Avstand til gardstuna på Byrkjelo

Ny E39 er lagt i bakkant av landbrukseigedomane på Bergheim og Byrkjelo, delvis på

innmark men også i skogområde og på beitemark. For å treffe riktig område for fjelltunnel og

av omsyn til vassdrag/skredområde lenger oppe i lia er det vanskeleg å trekke vegen endå

lenger oppover. Det blir lagt opp til tilkomst til områda på oversida av ny veg både frå

kryssområdet og frå gangvegen ved Bergheim. Parallell jordbruksveg gir tilkomst heile

vegen. Frå Åland er det omlag 130-150 meter frå gardstunet og ned til vegen. Frå tuna på

Bergheim og Byrkjelo er det om lag 130 til 200 meter avstand opp til vegen.

45

Om kvifor ein har gått vekk frå mellombels løysing på Byrkjelo

I kommunedelplanen var det vist ei mellombels løysing på Byrkjelo. Planen var å bygge ei

tilkopling til dagens veg direkte ned frå nytt kryss ved å bygga eit enklare kryss. Det kom

fleire innspel i høyringsperioden som var skeptiske til denne løysinga. Ved å detaljere

løysinga såg ein at det ville gå med mykje areal til mellombels løysing som ikkje kunne

brukast om igjen til bygging av permanent løysing. For å bruke mindre areal, og for å ha betre

standard og ei meir trafikksikker løysing frå dag ein, har ein difor valt å gå vekk frå

mellombels løysing. Det er derimot gjort endringar på krysset slik at dette ligg tettare på

Byrkjelo sentrum og det er vist plass for busshaldeplass og areal for utviding av meieriet. (Sjå

skisser i teksten ovanfor).

46

Revidert arealoversikt

Det er utarbeidd oversikt over forventa forbruk av dyrka mark og skog med ulik bonitet for

aktuelle vegalternativ. Detaljar om dette finn ein i KU-rapport for naturressursar.

Sidan vegtraséane enno ikkje er detaljprosjekterte, er det for tidleg å konkludere med kor

store arealbeslag det blir av dyrka mark, innmarksbeite, skog m.m. ved utbygging av ny E39.

Først når reguleringsplanen er klar, og vegtrasèen er endeleg vedteken, får ein eit eksakt svar

på dette. Planendringar og justeringar ved utarbeiding av reguleringsplan kan endre kor mykje

areal som går med. Det er til dømes ikkje teke med eventuell bakkeplanering/oppdyrking av

areal.

Figuren nedanfor er henta frå konsekvensutgreiinga og det er vist omtrentleg arealbeslaget på

grunnlag av dei førebelse trasèeane med tilhøyrande kryss og tilførselsvegar. Berekningane

tek utgangspunkt i vegbana og tilhøyrande fyllingar/ skjeringar, samt ein buffer på 5 m

utanfor dette igjen. Dette for å gje eit visst inntrykk av kor store areal som potensielt sett kan

bli påverka av ny E39.

Figuren frå konsekvensutgreiinga viser at alt. B-1 på Byrkjelo kan gi i overkant av 100 daa

tap av fulldyrka mark. Alternativa B2 og B3 var berekna til i underkant av 100 daa, men

skilnaden var ikkje veldig stor. Alternativa B2 og B3 er ikkje aktuelle lenger sidan det er

varsla motsegn mot desse.

48

Forslag til endringar i planen

Kommunedelplanen som var på høyring var datert 15.11.2018

Kommuneplankarta som er reviderte er datert 1.7.2019

Det er laga eigne føresegner for kvar kommune. Retningslinene er felles.

ENDRINGAR I FØRESEGNER OG RETNINGSLINJER

Nye føresegn, Gloppen:

Krav til nærare utgreiing av natur og miljø (Pbl § 11-9, nr. 6)

Omsyn til naturtypen Stølsgjelet må arbeidast vidare med som del av reguleringsplanarbeidet.

Nye føresegner:

Avklaringar i reguleringsplanen (Pbl § 11-9, nr. 8)

Konsekvensar av tunneldriving for grunnvassførekomstane i området skal kartleggast og

dokumenterast som del av reguleringsplanarbeidet.

I samband med reguleringsplanarbeidet må det dokumenterast at tiltak i og ved vassdrag ikkje får

som konsekvens at tilstøytande areal og byggverk vert utsett for auka flaum- og erosjonsfare.

Gloppen

Ved Stølsgjøet på Byrkjelo, må flaumfare i Lonevatnet utgreiast nærare ved utarbeiding av

reguleringsplan.

Endringar i føresegnene:

Omsynssoner knytt til faresone (Pbl § 11-8 a)

Kode H310 på plankarta viser skredfare. Faresona er basert på NGI sine aktsemdsområde for

snøskred/steinsprang og NVE sine aktsemdsområde for flaum- og jordskred.

Innanfor omsynssone H310 skal fagkyndige kartlegge kva del av vegen som stettar

risikoakseptkriteriane for skred på veg og kva deler av vegen det er naudsynt med

sikringstiltak.

Der byggeområde ligg innanfor H310 er det krav om fagkyndig kartlegging av skredfare i

samsvar med Byggteknisk forskrift sine akseptkriterium.

Plankartet viser omsynsoner for eksisterande høgspentliner kode H370.

For omsynssonar etter pbl § 11-8 b, c, e og f gjeld føresegnene i kommuneplanane.

Gloppen kommune: Kommuneplan for Gloppen 2008-2020

49

Stryn kommune: Kommunedelplan Bøasetra-Ullsheim 2013, Kommunedelplan Langeset-

Stryn-Storesunde 2017

Hornindal kommune: Kommuneplan for Hornindal 2004-2015

Hornindal

Kode H310 på plankarta viser skredfare med sannsyn større enn 1/1000. Faresona er basert

på faresonekartlegging av skredfare i bratt terreng.

Endringar i føresegnene:

Sone for bandlegging for framtidig regulering etter Plan og bygningslova eller andre lover

(Pbl § 11-8 d)

Plankartet viser omsynsoner for eksisterande høgspentliner kode H740.

Det er lagt inn føresegner for kva enkelt kommune slik:

Gloppen

Bandlegginga (H710) gjeld sone langs trasé for ny E39 med tilhøyrande sideanlegg på

strekninga frå Bergheim til Utvikfjellet i Gloppen kommune.

Stryn

Bandlegginga (H710) gjeld sone langs trasé for ny E39 med tilhøyrande sideanlegg på strekninga frå

Utvikfjellet via Utvik, Innvik, Svarstad til Markane i Stryn kommune.

Hornindal

Bandlegginga (H710) gjeld sone langs trasé for ny E39 med tilhøyrande sideanlegg på strekninga frå

Markane til Kvivstunnelen i Hornindal kommune.

RETNINGSLINENE

Nytt punkt om massedeponi i retningslinjene:

Bruk og plassering av massar skal visast og omtalast i reguleringsplanen.

Nytt punkt under naturtypelokalitetar

• Omsyn til naturtypen Stølsgjelet må arbeidast vidare med som del av

reguleringsplanarbeidet, jf. føresegnene.

• Då ein per i dag ikkje har full oversikt over kva som vil vere den miljø- og

samfunnsmessig beste løysinga i Markane, vil diskusjonen om ei best mogeleg løysing for

naturmangfaldet måtte kome oppatt ved reguleringsplanarbeidet. Detaljerte vurderingar og

vidare diskusjon må førast mellom SVV og Fylkesmannen for å minimere moglege skadar

i området.

50

ENDRINGAR I TEIKNINGANE

Regionalnettanlegg er merka av på plankarta slik NVE har gitt innspel om;

«Sentral- og regionalnettanlegg, transformatorstasjonar og andre større kraftleidningar som

treng konsesjon etter energilova er unnateke frå PBL. Slike større høgspenningsliner og

transformatorstasjonar skal settast av som omsynssoner (PBL § 11-8 d/kode H740) i

plankartet. Omsynssoner for PBL § 11-8 d (Bandlagde område) skal markerast med svart

ruteskravering (horisontal/vertikal). Regionalnettanlegg kryssar dei aktuelle planområda

fleire stader.»

Den austlege tilførselsvegen for fv. 60 i Innvik blir ikkje lagt fram for vedtak fordi

fylkesmannen har varsla motsegn mot denne løysinga.

Alternativa B2 og B3 på Byrkjelo blir ikkje lagt fram for vedtak fordi NVE har varsla

motsegn mot denne løysinga.

Revidert teikning H2:

Plankarta i Hornindal er retta opp. Det er i tillegg til aktsomheitskart lagt inn

faresonekartegging av skredfare i bratt terreng, dvs. skredsone 1000 (sikkerheitsklasse S2 i

byggteknisk forskrift).

Endringa gjeld:

• Tilpassa trace for E39 og ny trace for lokalveg

• Nytt kryssområde

• Nytt kollektivknutepunkt

51

ENDRINGAR I PLANOMTALEN

Forordet er endra med datoar for høyring osv. Det er sett inn dette tillegget i forordet:

Offentleg ettersyn

Kommunedelplanen låg ute til offentleg ettersyn frå 21. november 2018 til 21. januar 2019.

Rapportane er tilgjengelege på www.vegvesen.no under vegprosjekter og på heimesida til

kommunane.

I samband med utlegginga vart det arrangert kontordagar og opne møte i kommunane for å

informere om planarbeidet; på Grodås onsdag 21. november, på Byrkjelo onsdag 22.

november, i Stryn - torsdag 29. november, og i Vikane - tysdag 11. desember.

Handsaming av merknader

Det kom inn 50 innspel og merknader i høyringsperioden; 12 frå Hornindal, 20 frå Stryn, 9 frå

Gloppen og 9 frå offentlege etatar.

Statens vegvesen har i dokumentet «Oppsummering av merknader til kommunedelplanen»

gitt ei oppsummering av dei innspela og merknadene som er komne. Det er svart på

merknadane i dokumentet og kopi av innkomne innspel og merknader er lagt med. Sjå

vedlagde dokument.

Slutthandsaming av kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Statens vegvesen sender kommunedelplanen med konsekvensutgreiing over til kommunane

for endeleg vedtak.

Statens vegvesen, 20. august 2019

52