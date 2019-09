Delte ut prikkar til to utestadar i Stryn

Nyhende

To av sakene gjaldt Stryn kaffibar og vertshus. I samband med skjenkekontroll utført av Securitas 23. juni vart det avdekka to brot på alkohollova denne kvelden. Det eine gjaldt brot på alkoholforskrifta §4.2. Skjenking av alkohol til personar som tydeleg er påverka. Det andre var brot på alkoholforskrifta §4.1., at verksemda ikkje sørger for at personar som er tydeleg rusa forlet serveringsstaden.