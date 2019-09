Nyhende

Olden slapp langt på veg unna med skrekken i form av flaum og evakuering. Geolog Anders Muldsvor i NVE er på plass i Olden måndag morgon, og er i ferd med å sjå over dei flaumutsette stadene saman med blant andre politioverbetjent Vidar Stavik.

Etter å ha sjekka brukar og bustadområde, er området no klarert for at folk kan flytte tilbake, men førebels med atterhald for Alda camping. Fv 60 gjennom Olden er og opna for fri ferdsel.