Byter frå Presis Vegdrift til Mesta

Nyhende

Mesta vann anbodet foran Presis Vegdrift og fleire andre tilbydarar etter at Presis Vegdrift har hatt anbodet dei siste åra.

– No har vi inngått fireårskontrakt med Mesta, seier Lars Karlsen i Statens vegvesen.

Anbodet omfattar heile Nordfjord nord for fjorden, det vil seie Stryn kommune til Utvik, Hornindal og Eid, Stad og Vågsøy/Selje nord for Nordfjord. Utvikfjellet tilhøyrer kontrakta for Indre Sunnfjord. Også her er det Mesta som er operatør, seier Karlsen.

Frå 1. september blir Hornindal del av Sunnmøre sin kontrakt for strekninga Kjøs bru og nordover.

– Rv 15 gjennomgåande blir det vi som driftar, seier Karlsen.