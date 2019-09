Göran Fristorp til visefestivalen

Nyhende

Stryn Visefestival såg dagens lys for første gong i fjor, og festivalen fekk mange lovord frå publikum. No er det avgjort at det blir ny festival til våren.

– Festivalen vil bli spreidd på fire ulike scener som i fjor: Visnes Hotel, Stryn Vertshus, Isehaug kafeteria og Stryn kulturhus, seier Tvinnereim.

I tillegg blir det familiekonsert i kulturhuset og barnekonsert på biblioteket.

Og no er altså dei første artistane klare.

Göran Fristorp

Göran Fristorp vert rekna som ein av Skandinavias største visekunstnarar, mellom anna kjend for Nils Ferlin-songane «Men går jag över ängarna» og «Syner i lövsprickningen», som har vore mykje spelt i radio og har toppa listene. Han er også kjend for sine Bellman- og Taube-tolkingar og ulike duettar og samspelkonstellasjonar.

Fristorp er ein svært dyktig gitarist, og studerte klassisk gitar ved Göteborgs Musikkonservatorium. Han har m.a. motteke Evert Taube-prisen.

Han har vore på norgesturné fleire gongar, og mellom anna spela på Moldejazz.

På Stryn Visefestival vil publikum truleg få ei heilt spesiell oppleving ettersom Fristorp skal opptre på dei små scenene.

– Vi er svært stolte over å ha fått Göran Fristorp til Stryn! seier Torstein Tvinnereim.

Nordnorsk opningskonsert

Opningskonserten i kulturhuset vert med Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes. Dei var begge med i TV2 sin «Hver gang vi møtes», dette har i etterkant ført til eit musikalsk samarbeid.

Maria Haukaas Mittet, «Stjernekamp»-vinnar frå 2015, er kjend både som soloartist og musikalartist og har dei seinare åra gjeve ut eigne og andre sine songar på dialekt med grobotn i den nordnorske visetradisjonen.

Lars Bremnes er både kjend som soloutøvar og som ein del av søskentrioen Bremnes (med Kari og Ola), og har hatt fleire songar på toppen av spelelistene på radio, som «Fiolinan» og «Å kunne æ skrive». Han har også fått stor merksemd for songen om «Elias», som set fokus på flyktningar sine kår. Lars Bremnes har fått Spellemannprisen to gongar, og også motteke Prøysenprisen.