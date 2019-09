Widerøe etterlyser framdrift av elfly

Nyhende

Bakgrunnen for uroa er at selskapet må byte ut Dash-8 maskinene som i dag trafikkerer kysten langs Vestlandet og Nord-Norge, og at det er vanskeleg å finne nye, eigna fly og samtidig møte kravet om nye CO2-avgifter, fortel NRK.

– Dersom ikkje distrikta skal rammast, må tempoet i utviklinga av nye fly intensiverast, seier Widerøe-direktør Stein Nilsen til NRK.

Han meiner slike elektriske fly bør vere på plass innan 2030.

Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet meiner elektriske fly er svært godt eigna for kortbanenettet og mindre flyplassar i Norge. Han seier at departementet allereie har bede Avinor og Luftfartstilsynet leggje til rette for dette. Ellingsen trur også det vil dukke opp fleire andre flytypar som passar for kortbanenettet, og deler ikkje uroa til Widerøe-direktøren.

– Alt tyder på at det kjem nye flytypar som vil trafikkere kortbanenettet, og som vil vere rimelegare å drifte og betre når det gjeld utslepp av klimagassar, seier han.

(NPK)