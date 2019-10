Skjerpa krav til vinterdekk

Nyhende

Regjeringa innfører strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy. Krava går ut på at det berre er dekk merka med «alpesymbol» som er godkjente på drivande og styrande akslar på tunge køyretøy. Dette er ei innskjerp-ing i høve dagens regelverk som seier at dekk skal vere merka med «Mud and snow». Endringa skjer med verknad frå 15. november 2020.