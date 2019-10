Veten/Hardbagg/Stryn kjempar om KM-tittelen

Nyhende

Veten/Hardbagg og Stryn har eit samarbeidslag i småguteklassen. Dette er eit 7’ar-lag, som på imponerande vis har vunne si avdeling. Dei spelar difor dobbeltkamp mot Svelgen for gjere opp om kretsmeistertittelen. Laurdag var det klart for første akt, på legendariske Ålandsleite. Strålande haustvêr og mykje publikum sørga for ei flott ramme rundt kampen.