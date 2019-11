Lokaloppgjer i Strynehallen

Nyhende

Dette blir også damelaget til Stryn sin første heimekamp i «nye» Strynehallen, og kva passar vel betre enn ein durabeleg duell med Eid.

Åtte millionar i oppussing: Strynehallen klar til bruk Skular, handballgruppa og andre brukarar får endeleg glede av den «nye» Strynehallen.

Ein siger kvar

Stryn har spelt to kampar til no i den lokale 4. divisjonen. Begge kampane har vore av det jamne slaget. Første kamp enda med 26–24 siger over Vik, medan det vart eit knepent eittmåls-tap, 20-21, i den andre kampen mot Syril. Eid på si side står med ein siger og to tap i sesong-opninga.

Stryn må klare seg utan to-tre spelarar som er opptekne med kvalifiseringsspel til 2. divisjon i fotball.