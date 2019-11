Nyhende

Søndag spelar Stryn avgjerande kvalikkamp borte mot Lura i 3. divisjon fotball for damer. Tekniske utfordringar gjer at Fjordingen ikkje får overført kampen som annonsert, men på sandnesposten.no vert den også streama. Vi gjer merksam på at dette er ei betalt teneste.

Jens Isehaug kan melde at på Johans pub vil dei prioritere å sende denne kampen på storskjerm.