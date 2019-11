André reiste 1400 kilometer for praksisveke

Nyhende

Etter å ha forhøyrt seg hos ei rekkje lokale verksemder utan å få positivt svar, eller noko svar i det heile, fann Moen ut at han måtte tenkje litt annleis når det gjaldt praksisveka. Han kontakta onkelen, som driv byggjefirma, for å høyre om dei kunne ta han imot. Ein liten hake var at bedrifta ligg i Målselv, om lag 1400 km unna Stryn.